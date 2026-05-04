Sherrill reaccionó al accidente en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty: “Podría haber un camión involucrado”

Un vuelo internacional que se aproximaba al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, impactó contra un poste en las inmediaciones de la autopista. Tanto el avión como distintos vehículos que circulaban por la zona sufrieron daños. Aunque no hubo heridos entre los pasajeros ni la tripulación, el hecho generó preocupación y motivó una rápida reacción de las autoridades, incluida la gobernadora del estado, Mikie Sherrill.

Qué dijo Mikie Sherrill sobre el incidente aéreo en Newark y la posible participación de un camión

Según publicó la propia gobernadora Mikie Sherrill en su cuenta oficial de X, fue informada rápidamente sobre lo ocurrido con el vuelo 169 de United Airlines. En su mensaje, destacó que el avión logró aterrizar sin inconvenientes mayores y que “todos los pasajeros y la tripulación están ilesos”.

La gobernador de Nueva Jersey se refirió al accidente en Newark X de Sherrill

Sin embargo, también introdujo un elemento clave en la reconstrucción inicial del episodio al señalar que “los informes preliminares indican que un camión en la autopista Turnpike podría haber estado involucrado”.

La mandataria aseguró que su administración seguirá de cerca el desarrollo de la investigación y subrayó que la aerolínea ya inició un proceso para determinar cómo se produjo el incidente.

Cómo fue el incidente del vuelo de United Airlines en Newark: impacto con poste y vehículo en autopista

De acuerdo con la agencia Associated Press, el episodio se registró el domingo por la tarde cuando el avión —un Boeing 767 procedente de Venecia, Italia— se encontraba en la etapa final de aproximación al aeropuerto. Durante esa maniobra, la aeronave impactó contra un poste de luz ubicado en la autopista New Jersey Turnpike, una de las vías más transitadas del corredor de la Interestatal 95.

El Boeing 767 de United Airlines logró tocar tierra en el Aeropuerto Libertad de Newark tras impactar estructuras en la autopista durante su descenso final

Desde AP se detalló que el avión transportaba a 221 pasajeros y diez miembros de tripulación, ninguno de los cuales sufrió lesiones. No obstante, el contacto con el poste no fue el único incidente: partes del tren de aterrizaje y la zona inferior del fuselaje también golpearon un camión que circulaba por la autopista en ese momento.

El accidente generó una secuencia: el poste de luz impactado por la aeronave cayó y golpeó a otro vehículo, un Jeep que transitaba por la misma vía.

Qué daños dejó el accidente en Newark: camionero herido y vehículos afectados

La Policía Estatal de Nueva Jersey y la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey confirmaron que el conductor del camión afectado fue trasladado a un hospital con heridas leves. Posteriormente, fue dado de alta sin complicaciones.

Desde NBC News se aportaron más detalles sobre las consecuencias del impacto. Un video captado por una cámara de tablero mostró el momento en que se escucha un fuerte zumbido seguido por la rotura del vidrio del camión.

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FAA y NTSB investigan el incidente aéreo en Newark: qué se sabe y próximos pasos

Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Según NBC News, un investigador de la NTSB arribará a Newark para analizar el caso en detalle, y se solicitó a United Airlines la entrega de las grabaciones de voz de cabina y los datos de vuelo.

La aerolínea, por su parte, informó que su equipo de mantenimiento evalúa el estado del avión y que la tripulación fue apartada temporalmente de sus funciones mientras se desarrolla una “rigurosa investigación de seguridad aérea”. Además, se espera que la NTSB publique un informe preliminar dentro de los próximos 30 días, lo que permitirá conocer con mayor precisión qué factores intervinieron en el incidente.