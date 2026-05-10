Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 11 de mayo al 15 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 47 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos probables.

La probabilidad de precipitación de 66%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos probables.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Noreste

: 5 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 66%

: 66% Pronóstico: chubascos probables

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 61%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 66%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.