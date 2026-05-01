Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 45 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos de lluvia.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Noroeste

: 3 a 10 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 25%

: 25% Pronóstico: probabilidad de chubascos de lluvia

El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.