Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 45 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 25%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos de lluvia.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 25%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos de lluvia
El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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