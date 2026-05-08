Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 53 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 56%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chubascos.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 5 a 13 mph, Suroeste

: 5 a 13 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 56%

: 56% Pronóstico: probabilidad alta de chubascos

El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos seguidos de parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 56%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.