Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 68 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 34%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Noroeste

: 3 a 7 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 34%

: 34% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 13 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 14 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.