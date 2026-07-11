Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 68 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 34%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 34%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El sábado 11 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.
El domingo 12 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 13 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 14 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 15 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El jueves 16 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El viernes 17 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
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