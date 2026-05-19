Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 6 a 13 mph, Suroeste

: 6 a 13 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 54%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvias. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables lluvias. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 33%.