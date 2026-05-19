Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 13 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 54%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvias. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables lluvias. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 33%.
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