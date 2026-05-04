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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 56 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 13 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.

El miércoles 6 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 57%.

El jueves 7 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El viernes 8 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El sábado 9 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.

El domingo 10 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
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