Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 6 de mayo la temperatura rondará entre 56 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 81%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 14 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 14 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 81%
- Pronóstico: chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 81%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 57%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 56%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 53%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
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