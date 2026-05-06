Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de mayo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 6 de mayo la temperatura rondará entre 56 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 81%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 14 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 10 a 14 mph, Sur

: 10 a 14 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 81%

: 81% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 81%.

: 81%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 57%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 56%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 53%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.