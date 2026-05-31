Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 1 de junio al 5 de junio

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 53 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 23%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Noroeste

: 3 a 7 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 23%

: 23% Pronóstico: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.