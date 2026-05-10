Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 11 de mayo al 15 de mayo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 46 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos probables.

La probabilidad de precipitación de 68%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos probables.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 6 a 13 mph, Oeste

: 6 a 13 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 68%

: 68% Pronóstico: chubascos probables

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 68%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.