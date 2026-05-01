Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 43 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 31%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 3 a 8 mph, Oeste

: 3 a 8 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 31%

: 31% Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para el fin de semana en Paterson, New Jersey

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 22%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.