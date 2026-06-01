Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de junio

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 56 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Noroeste

: 5 a 8 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 39%

: 39% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.