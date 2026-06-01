Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 56 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 39%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 39%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El sábado 6 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
El domingo 7 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
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