Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de junio

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 69 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 9 mph, Noroeste

: 9 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 73%.

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 58%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones luego baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones luego baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.