Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de junio

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el martes 23 de junio la temperatura rondará entre 66 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de lluvias aisladas.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de lluvias aisladas.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Noroeste

: 10 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: probabilidad leve de lluvias aisladas

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias aisladas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 25 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El viernes 26 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias aisladas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias aisladas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias aisladas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 29 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.