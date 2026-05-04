Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 46 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 6 a 14 mph, Suroeste

: 6 a 14 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 87%.

: 87%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.