Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el martes 5 de mayo la temperatura rondará entre 62 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 23%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 12 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 23%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 65%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 29%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.
LA NACION
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