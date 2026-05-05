Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el martes 5 de mayo la temperatura rondará entre 62 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 23%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 6 a 12 mph, Suroeste

: 6 a 12 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 23%

: 23% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 65%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 29%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.