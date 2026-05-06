Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el miércoles 6 de mayo la temperatura rondará entre 52 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 55%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 17 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 14 a 17 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 55%
- Pronóstico: probables chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 78%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 57%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 53%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
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