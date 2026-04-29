Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 48 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sureste

: 0 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 42%

: 42% Pronóstico: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 71%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 80%.

: 80%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.