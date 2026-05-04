Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 53 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 15 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 15 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
LA NACION
Más leídas
- 1
La Justicia revisa los gastos de Manuel Adorni y mañana escuchará a otro testigo en la causa
- 2
Cuatro muertos y tres heridos por un choque entre dos autos cerca de Sierra de la Ventana
- 3
Cómo fue la sanción a Leclerc que le permitió a Colapinto escalar un puesto en Miami
- 4
Franco Colapinto, 7° en Miami: un fin de semana perfecto, con Messi y su mejor resultado