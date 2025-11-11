Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Nueva Jersey

Durante un control de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), hay documentos válidos que los conductores pueden mostrar en Nueva Jersey. Los migrantes deben permanecer en calma y conocer sus derechos, según sugieren los expertos.

Qué documentos mostrar al ICE en una parada de tráfico en Nueva Jersey

En caso de que un agente del ICE frene a un conductor en Nueva Jersey, lo primero que este debe hacer es mostrar una licencia de conducir o una identificación emitida por el gobierno federal de EE.UU. Es importante no presentar documentación falsa ni de otro país.

Un indocumentado tiene derecho a permanecer en silencio y no hablar de su situación migratoria con la policía, los agentes de inmigración u otros funcionarios Flickr/ICE

Cabe aclarar que esto solo aplica para los conductores: el resto de los pasajeros no están obligados a mostrar una identificación oficial ni mencionar cualquier información personal suya, según el Immigrant Defense Project.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Nueva Jersey (ACLU, por sus siglas en inglés), indica que una persona tiene derecho a negarse a que se hagan registros de su automóvil.

“No pueden arrestarlo legalmente por negarse a dar su permiso para un registro. Sin embargo, los agentes del ICE pueden registrarlo si lo arrestan, o pueden registrar su casa o automóvil si tienen una orden de registro válida firmada por un juez”.

Organizaciones que defienden los derechos de los migrantes no recomiendan resistirse a frenar si lo pide ICE Freepik - Freepik

Si un agente del ICE pide los documentos de inmigración, lo que se vaya a presentar depende de la situación.

Los ciudadanos de EE.UU. no tienen que portar comprobantes de ciudadanía.

Si una persona mayor de 18 años tiene documentos de inmigración válidos y vigentes, la ley ordena que porte esos documentos.

Se puede presentar licencia de conducir Real ID para probar el estatus legal.

Si es visitante, puede mostrar la prueba de su estatus migratorio.

“Tenga en cuenta que si los documentos de identificación de un país extranjero (como un pasaporte extranjero) o si los documentos de inmigración estadounidenses están vencidos pueden usarse en su contra en procedimientos migratorios”, indica la ACLU en su subdivisión de Nueva Jersey.

El Departamento de Policía Metropolitana (MPD) del Distrito de Columbia informó que los oficiales pueden ayudar a los agentes federales en controles de tránsito Archivo

El Gobierno de Nueva Jersey recomienda que extranjeros porten sus identificaciones. “Lleve consigo los documentos de inmigración válidos, incluyendo su tarjeta de autorización de empleo, y copias de sus I-94 y avisos de comparecencia”, señalan.

Cómo reaccionar si el ICE detiene a una persona en una parada de auto en Nueva Jersey

Según el National Immigration Law Center, la forma ideal de comportarse para una persona en caso de que el ICE la frene en cualquier lugar público, incluyendo una parada de auto, es:

Conservar la calma: no entrar en pánico ni escaparse o intentar frenar el procedimiento, evitar convertirse en una amenaza.

no entrar en pánico ni escaparse o intentar frenar el procedimiento, evitar convertirse en una amenaza. Grabar: es una manera de documentar cualquier accionar inesperado que pueda tener el agente.

es una manera de documentar cualquier accionar inesperado que pueda tener el agente. Preguntar: consultarles a los agentes a qué agencia federal pertenecen puede ayudar a identificarlos más fácilmente.

consultarles a los agentes a qué agencia federal pertenecen puede ayudar a identificarlos más fácilmente. Guardar silencio: todos los migrantes tienen la facultad legal de no responder a las preguntas y permanecer callados.

todos los migrantes tienen la facultad legal de no responder a las preguntas y permanecer callados. Pedir marcharse: en caso de que el agente dé el visto bueno, el conductor puede irse de la escena.

El Immigrant Defense Project señala que ha recibido reportes acerca de que el ICE ha seguido y detenido autos para arrestar a las personas Flickr/ICE - Flickr/ICE

En Nueva Jersey: los derechos de una persona cuando el ICE la detiene

De acuerdo con Immigrant Defense Project, los conductores también tienen varios derechos para poner en práctica en caso de ser detenidos por ICE en el auto como: