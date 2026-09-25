Está por cumplir 101 años en Nueva Jersey y revela su regla de vida: “No me estreso por lo que no puedo controlar”

Natalie Groeger está por cumplir 101 años en Nueva Jersey y compartió los hábitos que sostiene como parte de su vida cotidiana. La mujer, que celebrará su cumpleaños en octubre, destaca una regla personal: evitar las preocupaciones por situaciones que están fuera de su alcance.

La regla de vida de la mujer que está por cumplir 101 años

En una entrevista publicada por People, Groeger explicó cómo enfrenta las situaciones cotidianas y resumió su postura: “No me preocupo por cosas que no puedo controlar”.

Arreglarse cada mañana contribuye a comenzar el día con energía (imagen ilustrativa) Magnific

La centenaria sostuvo que intenta concentrarse en las experiencias de cada jornada. “Creo que hay que disfrutar de los momentos que se nos presentan cada día, mantener una actitud positiva y seguir buscando motivos para sonreír”, señaló.

Ese enfoque también se refleja en sus relaciones personales. “Intento reír y disfrutar de la gente que me rodea”, afirmó. Además, contó que conversa con sus amigos y con los integrantes del equipo del lugar donde reside.

La actitud positiva y la actividad física como claves de su longevidad

Al referirse a los factores que asocia con su longevidad, Groeger destacó su manera de afrontar la vida. “Creo que tener siempre un espíritu alegre y una actitud positiva me mantiene joven”, expresó.

La actividad física también ocupó durante años un lugar habitual en su rutina. “Bailé y caminé todos los días hasta hace aproximadamente un año”, recordó. Para ella, ambos aspectos están relacionados porque “la actitud también influye mucho en el cuerpo y el espíritu”.

Groeger también presta atención a su alimentación. “Me permito algún capricho, pero procuro no excederme”, explicó. A esa práctica suma una rutina personal cada mañana: se levanta, se arregla, elige ropa que le gusta y se maquilla un poco para empezar “bien el día” y sentirse “bien”.

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Dónde vive Natalie Groeger y cómo celebró sus 100 años

Groeger reside actualmente en The Bristal at Englewood, en Nueva Jersey. En 2025 celebró allí su centenario acompañada por familiares, amigos e integrantes del equipo de la residencia. El festejo reunió a más de 80 personas. “Fue muy especial tener a tantos seres queridos reunidos en un mismo lugar para celebrar conmigo”, recordó.

Para sus 101 años prepara otro encuentro, aunque anticipó que será más reducido. A su vez, aseguró que está entusiasmada por compartir la jornada y que, en esta etapa de su vida, estar junto a su familia es lo que más le importa.

Groeger es la matriarca de una familia que comprende cuatro generaciones. Tiene un hijo y una hija, cuatro nietas y seis bisnietos. Al repasar su vida, identificó a sus descendientes como una de sus principales fuentes de felicidad: “Ver el legado que he creado me hace muy feliz”.

Hijos, nietas y bisnietos representan una de sus mayores fuentes de felicidad (imagen ilustrativa) Magnific

¿Cómo mantiene el vínculo con sus nietas y bisnietos?

Las visitas y la comunicación a distancia le permiten conservar el contacto con las generaciones más jóvenes de su familia. “Me mantengo en contacto con ellos mediante videollamadas regulares entre sus visitas a mi casa”, explicó.

Groeger aseguró que aprovecha las oportunidades para encontrarse con sus seres queridos y compartir tiempo con ellos. Para la mujer, esos momentos tienen valor independientemente de que exista una celebración particular: “Ya sea que estemos celebrando algo especial o simplemente hablando y riendo juntos, ese tiempo significa todo para mí”.