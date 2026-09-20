Pareja centenaria revela su ritual después de 80 años de matrimonio: todos los viernes comen lo mismo

Una pareja de centenarios en Tennessee reveló cómo es su costumbre semanal de desayuno junto a un grupo de allegados en McDonald’s. John y Jerry Carroll comparten esa tradición matutina en la misma sucursal de la cadena de comida rápida desde hace años.

John y Jerry Carroll: 80 años de matrimonio y su ritual en McDonald’s

John Carroll, de 101 años, y su esposa Jerry Carroll, de 100 años, viven en la ciudad de Murfreesboro, en el condado de Rutherford. La pareja celebró 80 años de matrimonio el 18 de abril y acude cada viernes por la mañana a un local de McDonald’s.

John y Jerry en pleno desayuno en McDonald's junto a su grupo de amigos, su habitual rutina de los viernes Captura de pantalla de YouTube NewsChannel 5

Ambos eligen el mismo producto del menú en cada una de sus visitas semanales al establecimiento. “Para el desayuno, usualmente comemos el Egg McMuffin con salchicha”, comentó John al medio NewsChannel 5.

El grupo de amigos que acompaña al matrimonio creció con el paso del tiempo durante estas reuniones del viernes. La pareja y sus acompañantes habitualmente ocupan las mesas ubicadas en la parte trasera del restaurante.

La gerente general de esa sucursal, Christina Crisp, destacó que la pareja concurre al establecimiento desde hace años. “Simplemente los amamos, ellos han estado aquí durante mucho tiempo”, afirmó.

El secreto para la longevidad y el hábito del ejercicio matutino

Más allá de la reunión social en el restaurante, la actividad física constante es un componente central en la vida de John. Según contó al medio, John realiza ejercicios de estiramiento en las primeras horas de madrugada en su hogar.

Posteriormente, el hombre cumple con un esquema diario de flexiones antes de la salida del sol. “Hice mis toques de dedos de los pies 200 veces esta mañana a las 04.00 hs”, reveló.

John contó qué ejercicio realiza por la madrugada cada día para mantenerse saludable y en buena forma física Captura de pantalla de YouTube NewsChannel 5

John tiene este hábito de flexionar el tronco para tocarse las puntas de los pies como una práctica de longevidad. El ejercicio formó parte del estilo de vida del centenario antes de superar los cien años.

En un reporte previo registrado en diciembre en vísperas de su cumpleaños número 101, John detalló el origen de este pasatiempo. “Hasta hace poco, venía aquí, me sentaba en el suelo a las 04.00 hs de la mañana y me tocaba las puntas de los pies”, recordó el hombre en ese entonces.

Ese hábito de flexionar el cuerpo es su principal pasatiempo físico. El hombre destacó la importancia de perseverar con el ejercicio diario para mantener hábitos saludables.

80 años de unión: la clave para un matrimonio duradero

La trayectoria matrimonial de John y Jerry Carroll se extiende a lo largo de casi un tercio de la historia de Estados Unidos. La pareja lleva 80 años de unión, mientras el país llegó a su 250 aniversario.

John se acerca a un nuevo hito de edad en los últimos meses del año. El centenario celebrará su cumpleaños número 102 en el mes de diciembre.

John y Jerry llevan 80 años de unión en Estados Unidos Captura de pantalla de YouTube NewsChannel 5

Al momento de explicar la fórmula para mantener un matrimonio duradero, John resumió su postura en pocas palabras. “Trata bien a tu esposa e intenta ayudarla en todo lo que puedas y trabaja duro”, manifestó John al referirse a su experiencia con Jerry.