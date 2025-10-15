Paso a paso y en video: cómo votar por correo en las elecciones de Nueva Jersey 2025

El Departamento de Estado de Nueva Jersey publicó una guía audiovisual en español que explica cómo completar, firmar y enviar la papeleta electoral por correo. Asimismo, el calendario electoral ya establece las fechas clave para la votación anticipada y la inscripción de votantes.

¿Cómo enviar el voto por correo en Nueva Jersey?

El gobierno estatal de Nueva Jersey publicó en YouTube un contenido explicativo con instrucciones simples para llenar y devolver el voto postal de manera segura. El paquete que llega al domicilio incluye el documento de sufragio, es decir, la boleta, un sobre interior con certificado y un sobre de envío.

El material explica cómo completar, firmar y enviar correctamente la papeleta electoral

Los pasos indicados en el material audiovisual son:

Marcar los óvalos con tinta azul o negra.

Firmar el certificado y mantenerlo adherido al sobre interior.

Guardar la boleta dentro del sobre oficial y luego colocarla en el de envío.

Entregarla por correo, depositarla en un buzón electoral o llevarla a la Oficina de Junta de Elecciones del condado.

Las autoridades aclaran que no se la puede presentar en los centros de votación. El plazo máximo para devolverla es hasta las 20 horas del 4 de noviembre, según el sitio oficial vote.nj.gov.

¿Cómo registrarse para votar?

Según la guía electoral de la AARP New Jersey, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses que viven en el estado pueden inscribirse hasta el 14 de octubre, 21 días antes de los comicios. Las opciones disponibles para registrarse son:

En línea: a través del portal estatal de información para votantes. Se puede usar una licencia de conducir vigente o número de identificación emitido por Nueva Jersey.

a través del portal estatal de información para votantes. Se puede usar una licencia de conducir vigente o número de identificación emitido por Nueva Jersey. Por correo: al completar y remitir el formulario de registro con matasellos anterior a la fecha límite.

al completar y remitir el formulario de registro con matasellos anterior a la fecha límite. Presencialmente: en la oficina del comisionado de inscripción o del superintendente electoral del condado.

El estado no permite registrarse el mismo día de la jornada electoral. El estatus del registro puede verificarse en la herramienta Voter Search de la División de Elecciones.

Cualquier votante inscrito puede solicitar una papeleta por correo sin justificación Freepick

¿Cómo pedir y enviar la papeleta por correo?

Según AARP New Jersey, cualquier votante inscrito puede pedir una papeleta por correspondencia sin necesidad de justificar su solicitud. El trámite puede hacerse por correo hasta el 28 de octubre o de forma presencial en la oficina del secretario del condado hasta el 3 de noviembre, a las 15 horas. Una vez completada, esta puede entregarse:

Por correo: con matasellos anterior a las 20 horas del 4 de noviembre y recepción dentro de los seis días posteriores.

con matasellos anterior a las y recepción dentro de los seis días posteriores. En persona: en la Junta Electoral del condado o en un buzón oficial antes del cierre de urnas.

en la o en un antes del cierre de urnas. Por portador autorizado: con la firma y autorización correspondiente en el sobre.

El estado ofrece el sistema Track My Ballot para consultar el estado de la papeleta enviada.

Los votantes pueden registrarse hasta el 14 de octubre de forma en línea, por correo o en persona Freepick

La votación anticipada y la jornada electoral

Según AARP New Jersey, esta modalidad de sufragio estará disponible del 25 de octubre al 2 de noviembre. Los centros funcionarán de 10 a 20 horas de lunes a sábado y de 10 a 18 horas los domingos.

El día de las elecciones, el 4 de noviembre, las urnas abrirán de 6 a 20 horas. Los votantes que estén en la fila antes del cierre podrán sufragar. La mayoría no deberá presentar identificación, salvo quienes se registraron por correo y voten por primera vez. Las ubicaciones pueden consultarse en la herramienta Polling Place Search Tool del sitio estatal.

¿Qué se elige y qué cambió en 2025?

En estas elecciones se definirá al nuevo gobernador de Nueva Jersey y a los 80 miembros de la Asamblea General.

Según AARP New Jersey, una ley aprobada en marzo de 2025 extendió el período de votación anticipada y modificó el diseño de las papeletas. El nuevo formato, denominado “bloque de oficina”, agrupa a los candidatos por cargo y elimina las antiguas líneas partidarias.

De acuerdo con la División de Elecciones, el cambio busca mayor claridad para el votante y una distribución más equitativa de los candidatos en la boleta.