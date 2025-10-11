Nueva Jersey: el rol clave de los latinos, que antes apoyaron a Trump, pero dan un volantazo en la elección a gobernador

A pocas semanas de celebrarse las elecciones por la gobernación en Nueva Jersey, el electorado latino se ha mostrado como un bloque de votación decisivo en la contienda. Pese a que el presidente Donald Trump recibió mucho apoyo por parte de este grupo en las elecciones presidenciales de 2024, podría existir un cambio de tendencia.

Las inquietudes de los latinos como cambio de tendencia

La preocupación en los costos de vida por parte de la comunidad latina puede influir de manera crítica en la contienda. De acuerdo con una encuesta realizada por CBS News durante las elecciones en 2024, mostraba que el descontento con la economía y aumento de precio fueron los factores clave en la decisión del voto.

La problemática principal en la comunidad latina es la economía y el alto costo de vida MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este descontento se manifestó de nuevo en el último sondeo realizado por el medio citado este año, que estipula que el 26% de los latinos consideran el empleo e inflación como los problemas más importantes que enfrenta el país. Asimismo, el índice de aprobación a la administración Trump cayó un 38% entre el grupo, desde un máximo del 49% al inicio de su segundo mandato.

“Si te preocupa pagar tus cuentas y estar seguro por la noche, todo lo demás es secundario”, dijo el representante de Nueva Jersey, Josh Gottheimer en una entrevista, según consignó el medio Whyy. “Creo que eso es fundamental en la comunidad latina”.

Con estos resultados, se refleja que la inquietud económica todavía persiste en la era Trump. El año pasado, este tópico contribuyó a que el presidente lograra avances sustanciales en áreas con una población mayoritariamente latina, como Paterson y Passaic.

El cambio de estrategia en Nueva Jersey

Al conocer la preocupación central de los latinos y cómo esta puede afectar una elección, candidatos como Mikie Sherrill han buscado centrar su campaña en lo económico y no tanto en otros tópicos como la migración.

A través de sus redes sociales y conferencias, ha realzado su plan para evitar la suba de tarifas eléctricas a comunidades latinas. Incluso, participó de un foro organizado por Univision denominado “Los latinos preguntan” donde abordó temas clave para la comunidad.

“Durante este verano, las tarifas se han extendido muchísimo y los hispanos tienen que decidir entre pagar el bill [tarifa] comer, o pagar el agua. Después de asumir este mandato, ¿cuál sería el próximo plan que tendría para bajar estos montos y mejorar la calidad de vida de la comunidad?“, le preguntó una puertorriqueña a Sherrill.

Con este cambio, se espera que UnidosUS, la organización más grande en defensa de los latinos en EE.UU., anuncie su apoyo público a la candidata. “Tiene una postura firme en materia de vivienda, atención médica y educación, temas que preocupan mucho a nuestra comunidad y a los votantes latinos, y no ve a los latinos como algo secundario”, sostuvo Janet Murguia, presidenta de la institución, en diálogo con CBS News.

Ciattarelli dijoque buscaba reconstruir la confianza entre el gobierno estatal y las comunidades trabajadores como los latinos Instagram/@jack4nj

En el caso de Jack Ciattarelli, candidato por el Partido Republicano, también formó parte del foro sobre “Los latinos preguntan”, donde remarcó el rol de los latinos como el “corazón económico y cultural” del estado. En ese sentido, sostuvo: “Nadie debería vivir en las sombras. Quiero que cada familia en Nueva Jersey tenga la oportunidad de alcanzar su propio sueño americano”.