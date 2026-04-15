Elección especial en Nueva Jersey: qué se vota este jueves 16 de abril

El Distrito 11 de Nueva Jersey celebra este 16 de abril una elección especial para cubrir el escaño que dejó vacante en la Cámara de Representantes la demócrata Mikie Sherrill tras asumir como gobernadora del estado en enero pasado. En estos comicios, el ganador completará el mandato federal pendiente para este distrito suburbano de fuerte peso electoral.

Por qué hay una elección especial en el Distrito 11

El escaño quedó vacante cuando Sherrill renunció para asumir como gobernadora de Nueva Jersey tras ganar las elecciones estatales de 2025.

El escaño del Distrito 11 quedó con vacante luego que Mikie Sherrill renunciara a su cargo para asumir como gobernadora de Nueva Jersey Seth Wenig - AP

El entonces gobernador Phil Murphy fijó el 16 de abril como fecha de la elección especial, una de sus últimas decisiones antes de dejar el cargo.

El objetivo de la elección es que el distrito cuente nuevamente con representación plena en la Cámara de Representantes en un ciclo legislativo muy ajustado.

Quiénes son los candidatos que buscan reemplazar a Mikie Sherrill

La contienda define quién ocupará el lugar que Sherrill mantuvo durante tres mandatos en un distrito con electores moderados y una creciente población diversa.

De izquierda a derecha: Mejía, Bond y Hathaway buscan cubrir la vacante generada en tras la asunción de Sherrill como gobernadora Fotomontaje: analiliafornj.com/ instagram.com/abondhopefortomorrow/ joehathawayforcongress.com

De acuerdo con AP, la elección especial enfrenta a la demócrata Analilia Mejía, de perfil progresista y respaldada por figuras nacionales, y al republicano Joe Hathaway, alcalde local que busca capitalizar el voto conservador de los suburbios.

Además, hay presencia de un candidato independiente, Vincent Matrisciano, aunque sin la estructura partidaria de las dos principales fuerzas.

Cómo y cuándo se vota en Nueva Jersey

El período de votación anticipada comenzó el 6 de abril y se extendió hasta el 14 de abril , con opciones tanto por correo como en algunos centros presenciales, según informó la División de Elecciones de Nueva Jersey.

, con opciones tanto por correo como en algunos centros presenciales, según informó la División de Elecciones de Nueva Jersey. Para el voto por correo, el plazo máximo para solicitar y entregar la boleta en persona venció el 15 de abril a las 15 hs, y el sobre no puede tener matasellos posterior a esa fecha para ser válido.

a las 15 hs, y el sobre no puede tener matasellos posterior a esa fecha para ser válido. El 16 de abril es el día oficial de la elección especial, con fecha límite también para la recepción de boletas por correo y su entrega en buzones autorizados y juntas electorales de cada condado.

Preguntas y respuestas sobre la elección especial en Nueva Jersey

¿A quién corresponde la elección especial?

La contienda solo corresponde al Distrito 11 de Nueva Jersey, por lo que solo votan los residentes registrados en esa jurisdicción, de acuerdo con el padrón oficial del estado.

¿Qué se vota y por qué?

Se trata de una elección especial para elegir a un nuevo miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 11 de Nueva Jersey.

¿Cómo es el calendario y modalidades de voto?

La elección general especial es este jueves 16 de abril de 2026.

El período de votación anticipada comenzó el 6 de abril y se estendió hasta el 14 de abril.

¿Quiénes son los candidatos?

Demócratas : Analilia Mejia

: Analilia Mejia Republicano : Joe Hathaway

: Joe Hathaway Independiente: Vincent Matrisciano

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.