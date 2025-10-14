Quién gana las elecciones en Nueva York: lo que las encuestas dicen de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo este martes 14 de octubre
A menos de un mes para los comicios en la Gran Manzana, llega el primer debate de candidatos; qué dicen los últimos sondeos sobre la intención de voto de los electores
A pocas semanas de las elecciones en Nueva York del 4 de noviembre, la carrera por la alcaldía atraviesa su etapa más intensa. Con el primer debate oficial programado para este jueves, los tres candidatos calificados —Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa— se preparan para exponer sus propuestas ante millones de votantes. En tanto, las últimas encuestas dan como claro favorito al aspirante demócrata.
Qué dicen las encuestas: Mamdani mantiene su ventaja
Un sondeo de Quinnipiac evidenció que Zohran Mamdani lideró la intención de voto con un 46% entre los votantes probables, seguido por Andrew Cuomo, con 33%, y el republicano Curtis Sliwa, con 15%. La encuesta marcó así una continuidad en la tendencia que ya se había visto en septiembre, aunque con un claro repunte del exgobernador, quien absorbió buena parte de los votantes que antes respaldaban a Adams.
En el estudio anterior, cuando aún eran cuatro los postulantes, Mamdani concentraba el 45% del apoyo; Cuomo, el 23%; Sliwa, el 15%; y Adams, el 12%.
La directora asistente de la encuesta, Mary Snow, explicó que “los números cambiaron, pero las líneas generales de la carrera no”. “Cuomo se quedó con la mayoría de los votantes de Adams, pero Mamdani mantiene su posición de favorito con una ventaja de dos dígitos”, agregó, según detalló Quinnipiac University.
El respaldo hacia Mamdani se mostró especialmente fuerte entre los demócratas (60%), los votantes jóvenes de entre 18 y 34 años (62%), los asiático-estadounidenses (67%) y quienes se declaran sin afiliación religiosa (69%).
En tanto, Cuomo recibió su mayor apoyo dentro de la comunidad judía, con un 60%, mientras que Sliwa se impuso entre los republicanos, con un 54%.
“Es tiempo de ganar”: la frase de Zohran Mamdani sobre el futuro del Partido Demócrata
En un reciente mitin en Washington Heights, cubierto por CNN, Mamdani reunió a más de 3000 simpatizantes. Allí afirmó que su campaña encarna “una batalla por el alma del Partido Demócrata” y exhortó a sus seguidores a no conformarse con “mitades de medidas”. “Por demasiado tiempo tratamos de no perder. Ahora es tiempo de ganar”, declaró ante un público que lo ovacionó.
Su plataforma busca enfrentar el alto costo de vida en la ciudad mediante una red de supermercados municipales, programas de prevención de violencia y salud mental, y la creación de un Departamento de Seguridad Comunitaria que actúe de forma preventiva frente a los conflictos. También promete transporte público gratuito, especialmente en los autobuses, y una expansión significativa en la educación inicial.
Durante el acto, Mamdani evitó mencionar extensamente a Cuomo, aunque lo asoció tanto a Donald Trump como a “años de pensamiento demócrata fracasado”. El evento también contó con la participación de la fiscal general Letitia James, quien recibió una ovación de pie en su primera aparición pública tras ser acusada la semana pasada.
Quién gana las encuestas de las elecciones en Nueva York
Quinnipiac
El estudio de Quinnipiac University, realizado del 3 al 7 de octubre entre 1015 votantes probables, mostró una clara ventaja de Zohran Mamdani. De esa manera, esta encuesta marcó una continuidad en la tendencia que ya había observado en septiembre, aunque con un claro repunte del Cuomo, quien absorbió buena parte de los votantes que respaldaban a Adams.
- Mamdani 46%.
- Cuomo 33%.
- Sliwa 15%.
Marist
La Marist Poll, publicada el 16 de septiembre, analizó en detalle qué pasaría en un escenario con menos candidatos. En la competencia general, Mamdani aparecía con 45% de apoyo frente al 24% de Cuomo, el 17% de Sliwa y el 9% de Adams. El panorama se modificaba en una simulación sin Adams:
- Mamdani crecía levemente a 46%.
- Cuomo ascendía a 30%.
- Sliwa subía a 18%.
CBS News/YouGov
Otra medición relevante fue la de YouGov en asociación con CBS News, publicada el 15 de septiembre. Allí, Mamdani reunió 43% de las adhesiones, seguido por Cuomo (28%), Sliwa (15%) y Adams (6%).
En la hipótesis de que Adams abandonara la carrera, los números mostraban un leve ajuste: Mamdani subía a 44%, Cuomo ascendía a 30% y Sliwa alcanzaba el 17%. En ese sentido, la salida del actual alcalde no alteraba drásticamente el liderazgo del demócrata, aunque reforzaba la segunda posición del exgobernador.
