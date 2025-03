Verano 2025: este es el motivo por el que hay que visitar esta playa escondida de Nueva Jersey

Mientras que las playas más populares de Nueva Jersey reciben a miles de turistas cada temporada, existen otras zonas costeras que todavía conservan la tranquilidad durante la temporada alta. Y en ese sentido existe una playa que se mantiene como un refugio alejado del bullicio y que promete una experiencia más relajada para aquellas personas que buscan disfrutar del verano.

Spring Lake: una zona relajada para visitar el mar en Nueva Jersey

De acuerdo a Only in Nueva Jersey, Spring Lake, la playa homónima ubicada en Spring Lake, se destaca por tener arena suave y limpia. A diferencia de las concurridas costas de Point Pleasant, Seaside Heights o Wildwood, en este destino será más fácil encontrar un lugar en la arena sin tener la necesidad de llegar a primera hora de la mañana. Además, el acceso está regulado mediante entradas diarias y pases de temporada que se adquieren de forma online.

Aquellas personas que visiten esta playa no solo se van a encontrar con tranquilidad, sino que también con una excelente oferta gastronómica y comercial a escasos metros del mar. En la Tercera Avenida, ubicada en el centro del pueblo, hay una gran cantidad de tiendas y restaurantes que se prestan para ser recorridos luego de un día de sol y mar. En las cercanías también se pueden realizar paseos en bicicleta o caminatas por los senderos que bordean la orilla.

Otras playas poco concurridas de Nueva Jersey

Sea Girt

Otra opción para los que busquen escaparse de las playas más concurridas es Sea Girt, un destino que, además de tener un paisaje tranquilo, cuenta con un pequeño faro y la posibilidad de tomar clases de paddle surf. Al igual que Spring Lake, también es posible acceder con entradas que deben ser adquiridas previamente.

Mantoloking

A diferencia de otras playas de la región, en Mantoloking no hay comercios ni socorristas, lo que le garantiza a los turistas una jornada de absoluta tranquilidad. El acceso se encuentra entre Carrigan Place y Herbert Street, y los pases para disfrutar del lugar se pueden comprar por internet.

Stone Harbor

Con su arena blanca y aguas cristalinas, Stone Harbor no solo es ideal para nadar, sino que también para realizar visitas culturales al Museo de Stone Harbor y al Instituto de Humedales. Para ingresar a 7 Mile Beach, que forma parte de este sector costero, es necesario contar con una etiqueta de playa que puede obtenerse en el sitio web de Avalon.

Cape May Point

Cape May Point es una de las playas más reservadas de Nueva Jersey, donde el turismo masivo todavía no logró imponerse. Desde el año 2005, el área cuenta con servicio de guardavidas durante la temporada de verano. El estacionamiento, si bien es en la calle, no representa un problema para aquellas personas que llegan con tiempo. Además, este sector costero se encuentra en las cercanías del Parque Estatal de Cape May Point.