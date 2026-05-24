Pagan US$2,6 millones para futuros camioneros: curso de seis semanas y casi todos consiguen licencia en Illinois

El estado de Illinois destinó una inversión de 2,6 millones de dólares para expandir el Programa de Capacitación para Conductores de Camiones en el Lincoln Land Community College (LLCC, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa estatal busca mitigar la escasez de mano de obra en el sector de transporte y agilizar la obtención de licencias de conducir Clase A.

Cómo será la expansión del programa de camioneros de LLCC en Illinois

El gobernador JB Pritzker anunció estos fondos públicos de manera conjunta con el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois (DCEO, por sus siglas en inglés). Según un comunicado oficial, el dinero será destinado a mejoras de infraestructura para un nuevo centro formativo en la localidad de Litchfield.

El programa en Illinois que ofrece formación para camioneros Freepik

Según las autoridades locales, esta inyección de capital resolverá la actual lista de espera de tres meses que registra la institución educativa por falta de vacantes disponibles. En esa línea, la expansión del establecimiento permitirá recibir a una mayor cantidad de aspirantes a transportistas y acelerará su inserción en el mercado laboral.

El gobierno estatal impulsó la medida con el objetivo de estructurar una fuerza de trabajo calificada que responda a los desafíos logísticos actuales. “Los camioneros son un pilar fundamental de las cadenas de suministro que impulsan nuestra economía”, declaró Prtizker.

Por su parte, la vicegobernadora Juliana Stratton respaldó el proyecto y destacó el valor de abrir caminos hacia empleos estables y remunerados. La funcionaria dijo que el programa “ayuda a los estudiantes a construir carreras estables y gratificantes, al tiempo que fortalece la fuerza laboral”.

El dato clave del programa de LLCC: cuántos alumnos obtienen la CDL en Illinois

El programa para camioneros de LLCC obtuvo una muy buena efectividad en la preparación de los alumnos para los exámenes oficiales correspondientes. De acuerdo con el informe, un 98,5% de los estudiantes inscritos completa sus estudios con éxito y adquiere la certificación legal requerida para operar vehículos pesados.

La propuesta académica combina clases teóricas con prácticas intensivas en carretera bajo la supervisión de los instructores. Durante los cursos, los participantes pueden adquirir conocimientos sobre seguridad vial, habilidades de comunicación y nociones de mecánica general durante un período de cuatro a seis semanas.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, busca generar más empleos para camioneros en el estado Gov JB Pritzker

La preparación otorga a los egresados las credenciales necesarias para iniciar su actividad en la industria de manera inmediata tras la graduación.

Qué impacto laboral tendrá la capacitación de camioneros en Litchfield e Illinois

La industria logística local demanda choferes de manera urgente y mantiene contacto con el alumnado incluso antes de la finalización del curso. El alcalde de Litchfield, Jacob Fleming, señaló que estas profesiones técnicas aseguran salarios estables y permanecen a salvo ante el avance de la inteligencia artificial.

Más de 4000 alumnos ya pasaron por la escuela técnica de LLCC desde su fundación en el año 1998. En esa línea, el sistema de educación comunitaria del Estado de la Pradera ocupa el tercer puesto en tamaño a nivel nacional y lidera el desarrollo laboral en la región del Medio Oeste.

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La expansión del programa de conducción se complementa con la puesta en marcha del Centro SCI en Litchfield. El gobernador Pritzker conformó además un Grupo de Trabajo Estatal para analizar los requerimientos futuros del mercado de trabajo.