A qué temperatura está el río Hudson en Nueva York y qué pasa si una persona cae al agua en pleno invierno

El río Hudson, uno de los cursos de agua más emblemáticos de Nueva York, es conocido por su belleza, pero también por su peligrosidad, especialmente durante los meses más fríos. Este invierno boreal, las aguas alcanzaron temperaturas gélidas, un factor que se convirtió en protagonista trágico este domingo 23 de febrero, cuando un bote con seis pasajeros a bordo volcó cerca de Staten Island. El incidente dejó al menos tres víctimas fatales, dos personas hospitalizadas y un desaparecido, cuyas posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente debido a las condiciones extremas.

La temperatura del agua del río Hudson: riesgos de hipotermia

Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la temperatura del agua en la zona de Battery, en Manhattan, era de apenas 2 °C el domingo por la tarde, una cifra similar a la que marcan los termómetros durante la mañana de este lunes 24 de febrero. Esta temperatura es suficiente para causar hipotermia en cuestión de minutos.

La temperatura del Río Hudson se ubica en torno a los 2 °C durante la mañana del lunes 24 de febrero NOAA

El canal Ambrose, donde ocurrió el accidente, es una vía navegable crucial que conecta Brooklyn y Staten Island con el océano Atlántico. Sus corrientes frías y rápidas representan un desafío adicional para cualquier persona que caiga al agua, especialmente en los meses de invierno boreal.

La hipotermia ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo, lo que lleva a una disminución peligrosa de la temperatura corporal. En aguas tan frías como las del Hudson, los síntomas pueden comenzar en menos de 15 minutos.

La pérdida de coordinación, la confusión mental y la dificultad para respirar son algunos de los primeros signos. Si la exposición se prolonga, la víctima puede perder el conocimiento y, en casos extremos, sufrir un paro cardíaco.

La Guardia Costera busca a una persona desaparecida en el canal de Ambrose Google maps

Incidente en el río Hudson: búsqueda desesperada de una persona en las aguas de Staten Island

El domingo 23 de febrero, alrededor del mediodía, los operadores del 911 de la ciudad de Nueva York recibieron una llamada de emergencia: un bote se hundía en el canal Ambrose, a unos ocho kilómetros al sureste de Breezy Point, en Queens.

La Guardia Costera de los Estados Unidos activó de inmediato un operativo de rescate que involucró a múltiples agencias, entre las cuales se incluyó a la Unidad de Aviación del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), los pilotos de Sandy Hook y el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY, por sus siglas en inglés).

Durante el invierno, las bajas temperaturas que alcanza el Río Hudson pueden ser mortales para las personas que caen allí Claudine Van Massenhove - Shutterstock

Tres embarcaciones de rescate, un helicóptero MH-65 y equipos de emergencia trabajaron en conjunto para recuperar a cinco de las seis personas que viajaban en el bote.

Los dos sobrevivientes fueron trasladados en helicóptero al Hospital Universitario de Staten Island, donde uno se encuentra en estado crítico y el otro permanece estable. En tanto, los otros tres fueron llevados a la Estación de la Guardia Costera en Sandy Hook, Nueva Jersey, donde se les practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) sin éxito.

Hasta la madrugada de este lunes 24 de febrero, la búsqueda del sexto tripulante, cuya identidad no fue revelada, continuaba en las aguas heladas del canal Ambrose. Según informó The New York Times, la Guardia costera cree que la persona desaparecida se encontraría en el agua a unos ocho kilómetros al sureste de Breezy Point.

