“Acto de guerra”: total rechazo de Mamdani a la operación militar de Trump en Venezuela para detener a Maduro

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, expresó su rechazo a la operación militar estadounidense en Venezuela, que tuvo como objetivo la captura y detención de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano. A través de un mensaje en sus redes sociales, el político expresó: "Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación de la ley federal e internacional".

La publicación del alcalde comenzó: “Esta mañana me informaron sobre la captura militar de Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, así como sobre su encarcelamiento planeado en custodia federal aquí en la ciudad de Nueva York".

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su rechazo al operativo militar de EE.UU. mediante el cual se detuvo a Nicolás Maduro

En ese sentido, sostuvo que el ataque “unilateral” a un país soberano constituía un “acto de guerra”. “Esta flagrante persecución del cambio de régimen no solo afecta a quienes están en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, incluidos decenas de miles de venezolanos que llaman a esta ciudad su hogar. Mi enfoque está en su seguridad y en la seguridad de cada neoyorquino, y mi administración continuará monitoreando la situación y emitiendo directrices relevantes", cerró el alcalde.

En línea con su postura en redes sociales, el alcalde también se pronunció al respecto en una conferencia de prensa no relacionada en Brooklyn, en la que expresó que había conversado por teléfono con Trump para expresarle su oposición a los ataques.

“El presidente y yo siempre hemos sido honestos y directos sobre nuestros desacuerdos”, dijo, según consignó The New York Times. “Fui honesto y directo en el Despacho Oval. Seré honesto y directo en nuestras conversaciones telefónicas, y los neoyorquinos me han elegido para ser honesto y directo”, agregó.

También expresó que no estaba de acuerdo con “la búsqueda de un cambio de régimen” y a “la violación del derecho federal e internacional”.

Kathy Hochul también rechazó la captura de Nicolás Maduro

Así como lo hizo Mamdani, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó la captura de Maduro. “Esta mañana fui informada sobre los desarrollos en Venezuela con Nicolás Maduro, tras el flagrante abuso de poder del presidente Trump al actuar sin la aprobación del Congreso”, comenzó la política demócrata, que añadió que “Nueva York es hogar de una vibrante comunidad venezolana”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó la operación militar ejercida por Donald Trump para detener a Nicolás Maduro en Venezuela

“Me solidarizo con las familias aquí y en el extranjero en sus esperanzas por un futuro mejor y más estable. Aunque no hay amenazas creíbles contra Nueva York en este momento, la Policía Estatal está coordinando con nuestros socios en las fuerzas del orden para monitorear la situación y mantener a los neoyorquinos a salvo", cerró la gobernadora.

J.B. Pritzker cuestionó la “acción militar inconstitucional” de Trump

En tanto, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, también se opuso al operativo militar desarrollado durante la madrugada del sábado 3 de enero en Venezuela.

"La acción militar inconstitucional de Donald Trump en Venezuela está poniendo a nuestras tropas en peligro sin una estrategia a largo plazo"

“La acción militar inconstitucional de Donald Trump en Venezuela está poniendo a nuestras tropas en peligro sin una estrategia a largo plazo. El pueblo estadounidense merece un Presidente enfocado en hacer sus vidas más asequibles”, escribió el gobernador demócrata en una publicación en X.

Cómo fue el operativo de EE.UU. en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro

Fuerzas estadounidenses detuvieron este sábado al líder Venezuela y lo sacaron del país en medio de intensos bombardeos, anunció Trump, quien dijo que Estados Unidos “gobernará” la nación petrolera hasta que haya una transición “pacífica”.

(De izq. a der.) El director de la CIA, John Ratcliffe; el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio; y el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, escuchan al presidente de EE. UU., Donald Trump, dirigirse a los medios durante una conferencia de prensa en su club Mar-a-Lago el 3 de enero de 2026 en Palm Beach, Florida afp - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Tras los ataques en Caracas y otras regiones de Venezuela que duraron una hora y que Trump siguió de cerca como un “show televisivo”, el mandatario estadounidense develó sus planes para el país que alberga las mayores reservas de crudo del planeta. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, dijo durante una rueda de prensa de este sábado desde Mar-a-Lago.