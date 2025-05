Adiós a los refugios en Nueva York: Eric Adams cerrará estos 3 centros de ayuda para migrantes

Los refugios y centros de ayuda para migrantes fueron un alivio para miles de extranjeros que llegaron a la ciudad de Nueva York, pero ese beneficio ha disminuido en los últimos meses. Ahora se advierte acerca del cierre de tres instalaciones en la metrópoli que gobierna el demócrata, Eric Adams.

Cerrarán estos centros de ayuda para migrantes en New York City

La ciudad anunció el pasado viernes 16 de mayo que el Centro de Ayuda para Solicitudes de Asilo, ubicada en la sede de la Cruz Roja Americana, en el West Side, cerraría a fines de junio, de acuerdo don The New York Times.

El Centro de Ayuda para Solicitudes de Asilo cerrará a fines de junio Captura de pantalla Google Maps

Liz García, portavoz de Adams, explicó en un comunicado que estaban “decepcionados de tener que tomar la difícil decisión” de cerrar la ubicación en la que se había brindado asistencia a los extranjeros en más de 109 mil solicitudes de asilo, autorización de trabajo y estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

“Desafortunadamente, el estado decidió recientemente no asignar nuevos fondos a la Ciudad de Nueva York para cubrir los costos relacionados con los solicitantes de asilo”, precisó García.

Según Gothamist, además del Centro de Ayuda para Solicitudes de Asilo en el West Side, la se informó del cierre de otra instalación en Times Square y una tercera en un albergue para migrantes en el Bronx.

Actualmente, unos 38.000 migrantes, en su mayoría familias con niños, permanecen en albergues.

Adams vs Hochul: el gobierno local y estatal pelean por el presupuesto

The New York Times indica que este año el alcalde Adams pidió a la gobernadora Kathy Hochul y a los legisladores 1000 millones de dólares para cubrir el gasto de la localidad en migrantes. Sin embargo, los líderes no incluyeron fondos adicionales en el acuerdo presupuestario.

Portavoz de Hochul señala que la gobernadora seguirá en colaboración con el Ayuntamiento para cumplir con su responsabilidad de brindar alojamiento a los recién llegados

Durante los últimos dos años, se le han asignado US$4300 millones para estos servicios. El Ayuntamiento atribuyó los recortes a la falta de nueva financiación estatal, pero la oficina de la gobernadora señaló que han utilizado solo US$1600 millones de los fondos otorgados previamente.

Avi Small, portavoz de Hochul, explicó al medio: “El número de llegadas semanales de migrantes ha disminuido en un 95%, y la ciudad cuenta con más de US$2000 millones del estado que aún no ha recibido, por lo que el presupuesto de este año no incluyó fondos adicionales”.

Por su parte, los funcionarios de la ciudad sostienen que ya han presupuestado o gastado US$2700 millones restantes, pero aún no han solicitado el reembolso del estado.

El alcalde de Nueva York aplaude acciones de Trump

El viernes, Adams se presentó en el programa Rob Schmitt Tonight de Newsmax, y fue cuestionado acerca del cierre del refugio que se localizaba en el Hotel Roosevelt. Casi 2000 inmigrantes todavía están alojados en el sitio, pero se señala cerrará el próximo mes.

Una familia de migrantes muestra su documentación a los guardias de seguridad en el Hotel Roosevelt, el martes 9 de enero de 2024, en la ciudad de Nueva York Mary Altaffer - AP

Al respecto, indicó que no hay un solo vecindario, cuando se dice que hay que albergar a más de 230 mil migrantes y solicitantes de asilo, que levante la mano para recibirlos. “Nos dieron esa obligación. No controlábamos la llegada de los autobuses. No controlábamos la posibilidad de detenerlos”.

Añadió que las normas municipales exigieron a la ciudad albergar, alimentar, vestir y educar a 40.000 niños, así que tuvieron que encontrar lugares que no fueran perturbados ni perjudiciales para los vecindarios y comunidades locales.

“Supimos que podíamos desalojar a casi más del 80% de las personas que formaban parte de la crisis de solicitantes de asilo. Y ahora podemos cerrar estos centros. Fue una tarea titánica”.

Asimismo, precisó que los servicios para migrantes le costaron a la ciudad de Nueva York US$7500 millones, que deberían destinarse a los recursos de la ciudad.

“Me complace que ahora veamos la seguridad de nuestras fronteras. Las cifras se han reducido a una cifra desalentadora que era tan importante para nosotros. Y eso es lo que pedíamos. Y me alegra que esta administración esté haciendo precisamente eso”, sentenció.

En febrero de este 2025, Adams anunció que se cerrarían en los próximos meses seis centros de emergencia dedicados al albergue y la atención de solicitantes de asilo. La clausura de estas instalaciones eleva a 52 el número total de cierres entre junio de 2024 y junio de 2025.