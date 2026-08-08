Alerta sanitaria en Nueva York: cuáles son los síntomas de la “fiebre de conejo” que ya suma cuatro contagios confirmados

El Departamento de Salud del condado de Suffolk emitió una alerta sanitaria para toda la población residente en el suburbio de la ciudad de Nueva York. Las autoridades instaron a los ciudadanos a tomar precauciones frente a la tularemia, una rara enfermedad infecciosa conocida como “fiebre de conejo”, que registra cuatro casos a nivel local.

Fiebre de conejo en Suffolk: qué se sabe de los cuatro casos de tularemia

Los funcionarios de salud pública del condado de Suffolk confirmaron de manera oficial el cuarto diagnóstico positivo de esta rara enfermedad en su jurisdicción. El último contagio representa un incremento en la presencia local de la bacteria durante la actual temporada estival.

Según Fox Weather, la oficina de salud del condado identificó una picadura de garrapata como la causa directa de uno de estos cuatro contagios. El reporte médico vincula este caso específico con un niño de nueve años que se enfermó tras la picadura del parásito.

Las autoridades de salud del condado mantienen bajo reserva la información sobre las vías de exposición de los otros tres pacientes infectados. El departamento de epidemiología local vigila un número reducido de casos anuales de esta dolencia en la región.

Los pacientes con sospecha de contagio deben informar a sus médicos sobre todo su historial reciente de actividades al aire libre.

Síntomas de la tularemia: fiebre, úlceras y ganglios inflamados

La sintomatología de esta patología varía según la vía de entrada de la bacteria en el organismo del paciente. Los signos clínicos más comunes de esta infección son:

La fiebre alta es uno de los síntomas de la "fiebre de conejo" que preocupa a un suburbio de Nueva York Imagen de Freepik

Fiebre de hasta 104°F (40°C)

Úlceras en la piel

Nódulos linfáticos inflamados

Infecciones pulmonares de extrema gravedad

De acuerdo con Fox Weather, la manifestación concreta de los signos clínicos depende del mecanismo de transmisión de la bacteria.

Qué es la tularemia y cómo se transmite la fiebre de conejo

La tularemia, conocida comúnmente como “fiebre de conejo”, es una enfermedad altamente infecciosa que es causada por la bacteria denominada Francisella tularensis. Este microorganismo afecta de manera principal a las poblaciones de vida silvestre como los conejos, las liebres y diversos roedores.

Los vectores comunes de transmisión son las garrapatas y las moscas de los ciervos. Estos insectos transportan la bacteria desde los animales enfermos y la inoculan en los seres humanos a través de picaduras.

Las garrapatas pueden transmitir la enfermedad de la tularemia

Sin embargo, la enfermedad no se puede propagar entre seres humanos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) catalogó esta afección como “potencialmente mortal” si el paciente no cuenta con la atención médica adecuada.

Los médicos combaten esta infección con antibióticos específicos. Las autoridades sanitarias federales registran un promedio anual de entre 200 y 300 casos en todo el país norteamericano.

El periodo de mayor vulnerabilidad para el contagio de esta bacteria es entre mayo y septiembre. Los ciudadanos pueden prevenir la picadura de los vectores con repelentes de insectos autorizados.

Entre las medidas preventivas básicas, se encuentran:

Uso de prendas protectoras con mangas largas y pantalones largos durante las actividades al aire libre.

con mangas largas y pantalones largos durante las actividades al aire libre. En el caso de los trabajadores viales y jardineros, deben evitar el paso de cortadoras de césped sobre cadáveres de animales silvestres.

de animales silvestres. Las personas que realizan actividades de caza deben utilizar guantes de protección al mantener contacto directo con animales enfermos o muertos.