Alivio en Nueva York tras la ley 122: la dominicana detenida 20 veces finalmente podrá trabajar sin miedo

El 9 de marzo de 2026 entró en vigor la ley local 2025/122 en Nueva York, que cambió el tratamiento legal de la venta ambulante. La regulación había sido vetada en julio del año pasado por el entonces alcalde Eric Adams, pero el Concejo Municipal de Nueva York anuló esa decisión meses después y aprobó su implementación. El impacto lo sienten desde ahora trabajadores como Maritza Germosén, una dominicana que aseguró haber sido arrestada alrededor de 20 veces por vender en la calle.

Ley local 122 en Nueva York: qué cambia para los vendedores ambulantes

Durante años, vender sin licencia o incumplir regulaciones podía derivar multas elevadas, confiscación de la mercancía y procesos judiciales complejos.

Las faltas ahora se castigan con multas administrativas que van de US$150 a US$250 en algunos casos Spectrum Noticias Nueva York

La ley local 2025/122 modificó ese enfoque. El Concejo de Nueva York decidió eliminar los delitos menores asociados a la venta ambulante. Las reformas principales incluyen:

Infracciones dejan de tratarse como delitos menores.

Las sanciones pasan a ser multas o sanciones administrativas.

Las autoridades ya no pueden imponer penas de cárcel por estas faltas.

Los casos se tramitan mediante procedimientos civiles.

La aprobación de la norma se dio después de que el Concejo Municipal de Nueva York anulara el veto que el entonces alcalde Eric Adams había aplicado al proyecto en julio de 2025.

Adams sostuvo en ese momento que retirar las penas criminales quitaba a la ciudad una “herramienta clave” para hacer cumplir las regulaciones sobre esa actividad comercial.

Sin embargo, el Concejo utilizó su facultad legislativa para revertir ese veto, lo que permitió que el proyecto se convirtiera en la ley que finalmente entró en vigor el 9 de marzo de 2026.

El caso de Maritza Germosén: dos décadas de ventas y 20 arrestos

Maritza Germosén vende especias en una esquina de Manhattan desde hace más de 20 años. Durante ese tiempo ha enfrentado reiterados conflictos con las autoridades.

El objetivo de la reforma es evitar consecuencias desproporcionadas por infracciones vinculadas a la venta ambulante Spectrum Noticias Nueva York

En el informe de Spectrum Noticias, la comerciante explicó que la policía la arrestó “como 20 veces” y que también pagó numerosas multas acumuladas por vender sin licencia.

La entrada en vigor de la ley modificó su situación. Germosén expresó alivio y afirmó que ahora ya no consideran “criminales” a quienes trabajan en la vía pública.

Otros trabajadores callejeros señalaron que la reforma les brinda mayor tranquilidad para continuar con su actividad Spectrum Noticias Nueva York

Otros vendedores ambulantes reaccionaron al cambio legal. José Manuel Montero, quien también comercializa productos en la calle, afirmó al medio citado que la medida les “da un respiro” y “mayor tranquilidad”.

Por su parte, Salvador Navarrete, otro vendedor ambulante, coincidió con esa evaluación. Señaló que quienes venden en la calle también aportan “para la ciudad y el estado”.

Por qué Nueva York reemplazó las sanciones penales por multas civiles para los vendedores ambulantes

El texto legislativo señala tres motivos principales que justifican el cambio en el sistema de sanciones:

Una proporción significativa de vendedores ambulantes pertenece a comunidades marginadas .

. La imputación de un delito menor podía generar consecuencias graves para estas personas.

podía generar consecuencias graves para estas personas. En muchos casos, esas consecuencias resultaban desproporcionadas en relación con la infracción cometida

De cuánto es la multa para un vendedor ambulante en Nueva York tras la nueva ley

La reforma no elimina las reglas que regulan la venta en la calle. Los comerciantes deben cumplir las normas municipales y contar con permisos cuando la ley lo exige.

El cambio se concentra en el tipo de sanción. La normativa establece un sistema de penalidades civiles.

Multas de entre US$150 y US$250 por determinadas faltas vinculadas a la actividad de venta ambulante.

por determinadas faltas vinculadas a la actividad de venta ambulante. Penalidades civiles de hasta US$1000 en casos de actividad sin licencia o incumplimientos más graves.

en casos de actividad sin licencia o incumplimientos más graves. Pagos adicionales de hasta US$250 por día cuando la actividad sin permiso continúa.

A su vez, la ley también establece una escala progresiva para otras faltas: