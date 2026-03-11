Venezuela vs. República Dominicana, hoy en Miami: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.

El cierre del grupo D con sede en Miami tendrá el duelo más esperado por los latinos en Estados Unidos. República Dominicana y Venezuela se enfrentan esta noche en loanDepot Park, con apuestas cruzadas por el liderazgo de la zona y los cruces de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC). El juego está programado para este martes 11 de marzo, a las 8.00 p.m. (hora del Este de EE.UU.), en horario estelar.​

República Dominicana vs. Venezuela: transmisión en vivo

Según la guía de transmisiones de FOX Sports, será el partido central de la jornada en Estados Unidos y se podrá ver en vivo por FS1, con una ventana nocturna pensada para captar audiencia en todo el país y con fuerte presencia de fanáticos venezolanos y dominicanos en Miami.​

El último juego de la fase de grupos para Venezuela y República Dominicana se disputará este martes en el estadio de los Marlins ubicado en Little Havana.

De acuerdo con MLB, el duelo cierra la actividad del grupo y llega después de una jornada que incluye Canadá–Cuba e Italia–México, en otras sedes.​

Como consignó Fox Sports, el choque RD–Venezuela se verá en Estados Unidos por FS1, con apoyo de FOX Deportes para la audiencia hispana en los mercados donde esté disponible.​

El pitcher venezolano Yoendrys Gómez en el World Baseball Classic 2026 Marta Lavandier� - AP�

Venezuela vs. Dominicana: una rivalidad que trasciende la tabla

En la edición 2023, Venezuela y República Dominicana compartieron también grupo en Miami, en una zona que fue etiquetada como “el grupo de la muerte” por la concentración de talento.

De acuerdo con los archivos de resultados de ESPN, entonces fue Venezuela la que se quedó con el duelo directo, en un contexto en el que Dominicana llegaba como campeona 2013 y una de las plantillas más profundas del certamen.​

Tabla del Grupo D - WBC Partidos Ganados Perdidos Venezuela* 3 3 0 República Dominicana* 3 3 0 Israel 4 2 2 Países Bajos 4 1 3 Nicaragua 4 0 4

Ahora, el contexto es similar. Ambas selecciones volvieron a presentarse en 2026 con rosters cargados de figuras de Grandes Ligas y llegaron a este cruce decisivo ya clasificadas y con récord perfecto en la fase de grupos.

El paso perfecto de ambos seleccionados en el WBC

Venezuela venció 6–2 a Países Bajos, 11–3 a Israel y 4–0 a Nicaragua, mientras que República Dominicana se impuso 12–3 a Nicaragua, 12–1 a Países Bajos y 10–1 a Israel.

El venezolano Luis Arraez enciende las gradas con un batazo en el loanDepot park de Miami

Más allá de la tabla, el partido tiene aroma de final anticipada. Define quién avanza como primero del grupo hacia los cuartos de final. Al mismo tiempo, reaviva una rivalidad que se juega tanto en el campo como en las tribunas, con miles de venezolanos y dominicanos copando las butacas de Little Havana.