Argentina vs. España en Nueva York: cómo un contaminante en el aire afectaría a los jugadores en la final del Mundial

La final entre la Argentina y España del Mundial 2026 llega en el marco de una preocupación que trasciende lo deportivo. A pocos días del partido decisivo en el New York New Jersey Stadium, el humo procedente de los incendios forestales de Canadá volvió a deteriorar la calidad del aire en el área metropolitana de Nueva York, lo que abrió interrogantes sobre el impacto que esas condiciones podrían tener tanto en los futbolistas como en las más de 80.000 personas que asistirán al encuentro.

Humo de incendios en Nueva Jersey antes de Argentina vs. España

La Oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Nueva York informó que el humo de los incendios canadienses aún afecta la región durante la mañana del viernes, lo que reduce tanto la calidad del aire como la visibilidad.

El MetLife Stadium donde se jugará la final, tapado por el humo

De acuerdo con el pronóstico oficial, la situación debería mejorar gradualmente durante la jornada gracias al avance de un sistema de alta presión, aunque existe la posibilidad de que parte del humo regrese durante la noche del viernes y se extienda hasta una porción del sábado.

El informe meteorológico explica que la visibilidad se redujo en numerosos puntos del área metropolitana debido a la concentración de humo cerca de la superficie. Los modelos utilizados por el organismo indican que la pluma principal comenzaría a desplazarse hacia el sur y favorecería una recuperación temporal, aunque todavía podrían persistir bancos aislados cerca de la costa durante la tarde.

Cómo afecta el humo a los jugadores durante el Mundial 2026

Según informó BBC, el deterioro de la calidad del aire coincidió con la llegada de las selecciones finalistas a Nueva Jersey. España aterrizó en la zona después de eliminar a Francia en las semifinales y realizó su entrenamiento del jueves al aire libre sin manifestar públicamente preocupación por las condiciones ambientales.

Peligrosa nube de humo en Nueva York

La situación fue distinta para Argentina, que permaneció en Georgia tras vencer a Inglaterra en semifinales y tenía previsto comenzar sus prácticas en Nueva Jersey durante la tarde del viernes, cuando los pronósticos ya anticipaban una mejora parcial del aire.

Aunque hasta el momento no existe ninguna indicación de que la final vaya a modificarse, el estadio donde se disputará el encuentro es completamente abierto, por lo que tanto jugadores como espectadores estarán expuestos a las condiciones atmosféricas que existan el domingo.

En los últimos días, otros futbolistas ya debieron competir bajo una densa capa de humo. Un partido de la National Women’s Soccer League (NWSL) entre Gotham FC y Washington Spirit, disputado en Citi Field, se desarrolló pese a la presencia de una intensa neblina anaranjada provocada por los incendios forestales.

Como consecuencia de los niveles registrados en el índice de calidad del aire, el reglamento de la liga obligó a realizar dos pausas por tiempo para permitir la recuperación de las jugadoras.

Tras ese encuentro, la futbolista Trinity Rodman afirmó que las condiciones resultaron difíciles para ambos equipos y expresó que, en su opinión, el partido no debería haberse disputado bajo ese escenario.

Pronóstico en Nueva Jersey para la final Argentina vs. España

El NWS de Nueva York anticipa que un frente frío cruzará la región entre el sábado por la tarde y la noche. Antes de su llegada se espera un aumento significativo de la humedad y el desarrollo de lluvias y tormentas que podrían dejar precipitaciones intensas, tormentas fuertes y algunos episodios aislados de inundaciones repentinas.

Entre los principales riesgos previstos para el sábado figuran:

Lluvias localmente intensas.

Tormentas eléctricas con posibilidad de ráfagas dañinas.

Inundaciones repentinas aisladas.

Posibilidad de tornados aislados.

Mejoría gradual de la calidad del aire una vez que el frente desplace el humo hacia el océano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la dispersión del humo depende del avance de un sistema de alta presión durante este viernes Frank Franklin II - AP

El propio organismo meteorológico considera que el paso del frente frío debería empujar la nube de humo fuera de la región entre el sábado por la noche y el domingo, y de esta manera favorecer condiciones más limpias para la jornada de la final.

Después del sistema frontal, el pronóstico señala que el domingo volverán las condiciones secas y un ambiente cálido propio de la época, mientras que recién entre el martes y el miércoles aparecería una nueva posibilidad de lluvias y tormentas.

Riesgos del humo y el calor para los futbolistas en la final

New York Post señaló el viernes que la región metropolitana amaneció nuevamente con niveles de calidad del aire considerados “insalubres”, mientras las autoridades recomendaron permanecer en interiores siempre que fuera posible y reducir las actividades físicas intensas, especialmente entre las personas con enfermedades respiratorias.

Los expertos consultados por New York Post advierten que incluso una mejora parcial no elimina completamente los riesgos derivados de haber atravesado varios días consecutivos con humo en suspensión. La combinación de temperaturas elevadas y contaminación atmosférica incrementa la exigencia física para quienes realizan actividad intensa, como los futbolistas de ambos seleccionados.

El neumonólogo Vin Gupta, integrante de la American Lung Association, explicó que el humo y el calor representan una combinación especialmente exigente para el organismo. En ese contexto, sostuvo que mantener la temperatura corporal lo más baja posible será un aspecto importante para reducir el impacto fisiológico durante esfuerzos prolongados.