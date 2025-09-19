Es mexicano e intentó ingresar a Texas con más de US$840 mil en su Ford Explorer, pero la CBP descubrió su cargamento

Un ciudadano mexicano intentó ingresar a Texas en una Ford Explorer con un cargamento ilegal. Sin embargo, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron una inspección secundaria del vehículo y descubrieron que llevaba 42 paquetes de metanfetamina, valuados en más de US$840 mil.

Detienen a ciudadano mexicano en Brownsville por un cargamento ilegal

El pasado 11 de septiembre, un hombre oriundo de México, de 43 años, intentó ingresar a Estados Unidos en una Ford Explorer 2014 a través del Puente Internacional de Veteranos que conecta la ciudad de Brownsville, Texas, con Matamoros, Tamaulipas. Durante el control primario, el vehículo presentó anomalías y fue derivado a una inspección secundaria donde descubrieron el cargamento oculto.

La CBP incautó 42 paquetes de presunta metanfetamina durante la inspección de una Ford Explorer en Texas CBP

Qué encontraron en la camioneta Ford Explorer: 42 paquetes de metanfetamina

Según explicó la CBP en un comunicado, los oficiales fronterizos realizaron el control secundario de la camioneta con la ayuda de una unidad canina y descubrieron 42 paquetes de estupefacientes ocultos en ella.

El cargamento tenía un total de 41,42 libras (18,79 kilogramos) de metanfetamina. Según señalaron las autoridades, los 42 paquetes tienen un “valor estimado en la calle” de US$840.679.

Los oficiales de la CBP incautaron las drogas ilegales y la Ford Explorer, mientras que el conductor de la camioneta fue detenido y agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de San Antonio iniciaron una investigación criminal.

La CBP tuvo apoyo de la unidad canina durante la la segunda inspección del vehículo Facebook CBP - Facebook CBP

“Nuestros oficiales permanecen vigilantes en el desempeño de sus funciones y sus esfuerzos condujeron a esta importante incautación de drogas, evitando que los peligrosos narcóticos lleguen a nuestras calles y comunidades”, destacó sobre la operación el director del Puerto de Entrada de Brownsville, Tater Ortiz.

Texas: incautaciones recientes de metanfetamina y heroína por la CBP en septiembre 2025

Durante las primeras dos semanas de septiembre, la CBP informó sobre dos importantes operativos en Laredo, Texas, en los que también se confiscaron drogas ilegales.

Uno sucedió el 16 de septiembre cuando un ciudadano mexicano, de 63 años, intentó ingresar a EE.UU. por el Puente Juárez-Lincoln en su Chrysler Voyager 2008. Según informó la agencia federal en un comunicado oficial, se realizó una inspección secundaria del vehículo y los agentes descubrieron que llevaba 12 paquetes de heroína con un peso total de 29,05 libras (13,18 kilogramos).

En las primeras semanas de septiembre la CBP también incautó dos importantes cargamentos de narcóticos en Laredo, Texas American Inmigration Council

Las autoridades señalaron que el cargamento tenía un valor estimado de US$557.237. Tras el descubrimiento, los oficiales incautaron los narcóticos y el auto. El conductor fue arrestado y comenzaron una investigación federal para determinar la procedencia del envío.

Solo días antes, el 9 de septiembre en el Puente Internacional de Comercio Mundial (World Trade International Bridge), la CBP confiscó 733 paquetes que contenían más de 800 kilos de presunta metanfetamina.

Se trató de un camión que transportaba mango congelado y al ingresar al territorio norteamericano fue derivado a un control más exhaustivo. Allí, los oficiales descubrieron el llamativo cargamento valuado en US$16 millones, según detalló la CBP en un comunicado.

De acuerdo a Alberto Flores, director del puerto de entrada de Laredo, la modalidad de esconder drogas ilegales entre la fruta es habitual. “No es inusual encontrar narcóticos fuertes mezclados con productos frescos, y nuestros oficiales emplearon una combinación eficaz de herramientas de alta tecnología y de localización para desmantelar esta importante carga de metanfetamina”, destacó.