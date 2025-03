Así es Westchester, el tranquilo y lujoso condado a 40 minutos de Nueva York en el que vive Juan Soto

El condado de Westchester, ubicado al norte de Nueva York, es uno de los destinos más codiciados por quienes buscan combinar privacidad, exclusividad y proximidad a Manhattan. A tan solo 40 minutos en tren de la metrópolis, esta región combina la belleza de sus mansiones históricas, con lujosas viviendas modernas y una comunidad selecta. Allí vive Juan Soto, la estrella de los Mets que eligió instalarse en ese lugar para mantenerse alejado del ritmo frenético de la Gran Manzana.

Westchester: un condado que reúne historia y poder

Desde sus inicios, Westchester fue un destino privilegiado para figuras influyentes, como políticos, empresarios y familias adineradas. Fue una de las primeras áreas suburbanas en desarrollarse fuera de Nueva York y con el tiempo se convirtió en un refugio para quienes buscan calidad de vida sin alejarse demasiado de la gran ciudad, destaca Westchester Magazine.

Westchester, a solo 40 minutos de Nueva York, ofrece belleza natural y un entorno donde relajarse Instagram: @westchestercountytourismny

El condado alberga localidades como Scarsdale, White Plains y New Rochelle, además de Yonkers, su ciudad más poblada. Entre sus residentes históricos destacan personalidades como el expresidente Bill Clinton, quien en el pasado eligió esta zona para establecer su residencia.

Westchester: naturaleza y cultura para disfrutar todo el año

Más allá de su exclusividad, Westchester ofrece un entorno natural privilegiado. Rodeado por el río Hudson al oeste y el estrecho de Long Island al este, este condado donde viven poco más de un millón de habitantes, es ideal para quienes disfrutan de realizar actividades al aire libre como senderismo, ciclismo y deportes acuáticos.

Uno de sus mayores atractivos culturales y arquitectónicos es Kykuit, la icónica mansión de la familia Rockefeller, famosa por sus jardines diseñados por William Welles Bosworth y su colección de arte que incluye obras de Andy Warhol y Pablo Picasso, destaca Historic Hudson Valley.

Kykuit, la histórica propiedad Rockefeller con vista al río Instagram: @westchestercountytourismny

La región también ofrece una amplia oferta cultural. De acuerdo al sitio Visit Westchester NY, los museos Hudson River Museum en Yonkers y el Caramoor Center for Music and the Arts en Katonah ofrecen exposiciones y eventos de primer nivel y también se realizan festivales anuales como el Riverfest en Yonkers, que atrae a miles de visitantes cada año.

Mansiones y residencias de lujo: un imán para las celebridades

Uno de los grandes atractivos de Westchester es su mercado inmobiliario de alto nivel. La zona cuenta con propiedades que van desde mansiones con vista al río hasta castillos neogóticos, lo que la vuelve un sitio ideal para que —tal como Soto contó en una entrevista en Abriendo el podcast— otras celebridades establecieran sus lujosas residencias, como las estrellas de Hollywood Glenn Close, Bruce Willis y el empresario George Soros, de acuerdo a información de The Wall Street Journal.

La casa de Bruce Willis en Westchester Douglas Elliman

Desde la pandemia, señaló Barnes, la demanda de viviendas en Westchester no paró de crecer, ya que muchas familias y ejecutivos optaron por mudarse fuera de las grandes ciudades para buscar mayor espacio y contacto con la naturaleza.

Juan Soto: su trayectoria millonaria en las Grandes Ligas

Soto inició su camino en el béisbol profesional en 2015, cuando firmó con los Washington Nationals como agente libre internacional, a los 16 años. En ese momento, recibió un bono de US$1,5 millones, una cifra que marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a la cima de la MLB.

Soto, con contrato récord de 15 años y 765 millones de dólares con los Mets de Nueva York, destacó la evolución del béisbol en los últimos años X (@Mets)

Su ascenso fue meteórico. Solo tres años después, en 2018, hizo su debut en Grandes Ligas y rápidamente se consolidó como una de las estrellas del equipo. Su impacto fue fundamental en la histórica Serie Mundial 2019, donde los Nationals se coronaron campeones. En esa temporada, Soto registró un promedio de bateo de .282, conectó 34 jonrones y remolcó 110 carreras).

Desde entonces, se convirtió en una de las figuras más codiciadas del béisbol, con contratos multimillonarios que rompen récords. Con su último acuerdo, el dominicano se ubicó como el deportista mejor pago del mundo.