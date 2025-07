Así impacta el cambio en la ley del salario mínimo para repartidores de Nueva York

Una nueva legislación está a punto de modificar sustancialmente las condiciones laborales de miles de trabajadores que reparten víveres a domicilio en Nueva York. El Concejo Municipal se prepara para votar un paquete de leyes que extenderá la protección salarial ya vigente para los repartidores de restaurantes, e incluirá a casi 20.000 trabajadores que entregan productos de supermercados a través de aplicaciones como Instacart y Shipt. Esta decisión podría redefinir el funcionamiento del sector.

Cómo cambiaría el salario mínimo para repartidores en Nueva York

Desde 2023, los repartidores de restaurantes comenzaron a recibir un salario mínimo ajustado, gracias a una serie de leyes impulsadas por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) y por la administración del alcalde Eric Adams. Sin embargo, esta mejora no alcanzaba a quienes trabajan con apps de supermercados, explicaron desde The New York Times. De aprobarse el nuevo paquete legislativo, esta desigualdad comenzaría a corregirse.

Además del salario mínimo, las plataformas deberán ofrecer propinas del 10% obligatorias Canva

Las nuevas medidas proponen que los repartidores de víveres ganen un mínimo de US$21,44 por hora, el mismo piso salarial que ya se implementó para los repartidores de comida desde abril. Esta cifra contempla un ajuste por inflación del 7,41% respecto al valor original de US$19,96 y busca cubrir no solo el tiempo de trabajo efectivo, sino también el costo de herramientas, tiempo de espera y otros gastos asumidos por los trabajadores. Antes de esta legislación, estos repartidores llegaban a ganar entre US$2 y US$7 por hora.

Qué establece el paquete legislativo para repartidores de supermercados

El paquete que se votará este lunes 14 de julio en el Concejo Municipal contempla cinco leyes que, además de fijar un salario mínimo, abordan otras problemáticas fundamentales del sector.

Instacart advierte que la medida podría "aumentar precios para comunidades vulnerables", mientras Grubhub pide "equilibrio entre protección laboral y flexibilidad" Peter K. Afriyie - AP

De ser aprobado, las plataformas deberán ajustarse a las siguientes exigencias:

Pago mínimo de US$21,44 la hora para quienes repartan víveres, igualando el piso salarial de los repartidores de comida.

para quienes repartan víveres, igualando el piso salarial de los repartidores de comida. Opción obligatoria para dejar propina del 10% como mínimo, visible en la app antes o al momento de hacer el pedido.

como mínimo, visible en la app antes o al momento de hacer el pedido. Plazo máximo de siete días para que las empresas paguen a los trabajadores tras el cierre de un período de cobro.

Estas condiciones buscarán mejorar la calidad de vida de unos 20.000 trabajadores adicionales que hasta ahora habían quedado fuera del marco legal, pese a enfrentar los mismos riesgos y exigencias que otros repartidores.

La resistencia de las plataformas tecnológicas

El avance de la legislación generó resistencia entre las grandes empresas del sector. En su momento, Grubhub, DoorDash y Uber Eats solicitaron una orden judicial para frenar la entrada en vigor del salario mínimo para repartidores de comida, al considerar que los cálculos oficiales eran inexactos. La justicia falló en contra de las compañías y permitió que la ciudad fijara el mínimo en US$17,96 por hora en septiembre de 2023, con aumentos posteriores que culminaron en los actuales US$21,44.

Un modelo para otras ciudades: Nueva York se posiciona como pionera al regular salarios, más propinas y plazos de pago en apps de víveres https://about.grubhub.com/photography/driver-images/

Ahora, ante la posible expansión de la norma, Instacart advirtió sobre el impacto económico, al asegurar que la medida podría afectar a las comunidades que más dependen de las entregas de víveres. “En un momento en que millones ya enfrentan aumentos en los precios de alimentos y artículos esenciales, instamos al Concejo a considerar las consecuencias reales”, expresó la empresa en un comunicado difundido por el Times.

Desde Grubhub señalaron estar dispuestos a colaborar con las autoridades y con organizaciones de trabajadores para proteger a la fuerza laboral sin comprometer la flexibilidad que los clientes valoran.