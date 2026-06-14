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Ecuador vs. Costa de Marfil: hora de Nueva York para ver el partido del Mundial 2026 en vivo
La Tri debuta en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil en Filadelfia, con un horario clave para la numerosa comunidad latina que vive en la costa este de EE.UU.
La selección de Ecuador enfrenta hoy a Costa de Marfil por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, a las 7:00 p. m. hora del Este de EE.UU., el mismo huso horario que rige en Nueva York. El encuentro es uno de los más esperados por los hinchas latinos en Estados Unidos, que verán el debut mundialista de la Tri en territorio estadounidense. El choque se disputa en horario central de “prime time” para maximizar la audiencia televisiva.
Ecuador vs. Costa de Marfil: horario del partido en Nueva York
- El partido comienza a las 7:00 p. m. en la zona Este, que incluye Nueva York, Miami, Filadelfia y buena parte de la Costa Atlántica.
- Según la guía de programación de DAZN, el partido se transmite por la cadena FOX en Estados Unidos, con señal disponible en las principales ciudades del país.
Mundial 2026: un debut clave para la Tri en Filadelfia
- El partido corresponde a la primera jornada del Grupo E del Mundial 2026 y se juega en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.
- Para los latinos que viven en Nueva York y la costa este, es importante tener presente que el partido empieza a las 7:00 p. m.
- Quienes prefieran verlo en streaming deben verificar si su servicio incluye la señal en vivo de FOX en su código postal y, en caso necesario, activar pruebas gratuitas o paquetes especiales del Mundial antes del inicio del encuentro.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
LA NACION
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