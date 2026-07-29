¿Aumentan las redadas del ICE en Nueva York? Los nuevos operativos que preocupan a migrantes

Luego de que el zar fronterizo Tom Homan anunciara una expansión de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York, los residentes comenzaron a observar distintos operativos. De acuerdo con los testimonios, esta semana se desplegaron agentes en Queens y la presencia se expandió hacia otras áreas de la jurisdicción.

Los operativos del ICE en Nueva York que preocupan a migrantes de Queens

Hace poco más de un mes, Homan advirtió que la Gran Manzana sería escenario de nuevas redadas como respuesta a las políticas de la gobernadora Kathy Hochul sobre la cooperación entre las fuerzas locales y las agencias federales. Ahora, la actividad comenzó a notarse en las calles de la ciudad.

Tom Homan sostuvo que las operaciones del ICE en Nueva York responden a las políticas implementadas por la gobernadora Kathy Hochul AP

De acuerdo con un informe de Univision, residentes locales se percataron de la presencia de un mayor número de agentes del ICE en la zona. Esto incluyó un operativo en Queens que comenzó el 28 de julio y una expansión posterior hacia otros condados.

Las autoridades aseguraron que el objetivo de la agencia son extranjeros con órdenes de detención previas que fueron emitidas y presentadas en cárceles y prisiones locales, pero que no fueron acatadas. Bajo las leyes estatales, el ICE ya no puede arrestar a extranjeros que salen de las cortes de inmigración en Nueva York.

En ese contexto, según NewsNation, hasta ahora no se trasladaron agentes de otras localidades para la operación. Quienes participan del operativo son los funcionarios federales ya asignados a la oficina de Nueva York.

Al conocer el despliegue de la agencia federal, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, prometió que su gobierno va a proteger a la comunidad migrante. “Nuestra administración no va a permitir que estas comunidades sean aterrorizadas sin ningún tipo de apoyo”, expresó.

La advertencia de Homan sobre las redadas del ICE en Nueva York

A principios de junio, Homan participó en el programa Fox & Friends y dio detalles sobre el plan que llevaría a la ciudad “más agentes del ICE de los que jamás se hayan visto”. Al respecto, según informó NBC News, el funcionario afirmó: “Acabo de revisar un plan. No les voy a decir exactamente cuándo sucederá, pero llegará”.

Según las autoridades federales, el objetivo del ICE en las operaciones de Nueva York corresponde a personas con órdenes de detención previas Imagen ilustrativa generada con IA

Luego, aseguró que el despliegue del ICE responde a las políticas de santuario implementadas por Hochul, que prohíben, entre otras cosas, el uso de coberturas faciales de los agentes, el ingreso a zonas “sensibles” y los acuerdos con las oficinas locales bajo el programa de la sección 287(g).

Qué hacer ante una detención del ICE y los recursos legales gratuitos en Nueva York

La Asociación Americana para las Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés) señala en su página web que si una persona es detenida por oficiales migratorios debe tener en cuenta lo siguiente:

Tiene derecho a guardar silencio . No está obligado a responder preguntas.

. No está obligado a responder preguntas. El migrante puede indicarle al agente que desea hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta.

antes de responder cualquier pregunta. No tiene derecho a un abogado de oficio, pero sí a consultar por asesoría legal y contratar uno por su cuenta.

uno por su cuenta. No tiene que firmar nada que implique renunciar a sus derechos y nunca debe firmar nada sin leerlo primero y comprender las consecuencias.

El mensaje de Kathy Hochul contra el ICE en Nueva York

Por su parte, el alcalde Mamdani remarcó en un mensaje a través de su cuenta en redes sociales que todas las personas de la ciudad de Nueva York, independientemente de su estatus migratorio, disponen de ayuda legal gratuita, segura y confidencial.

Para acceder a los recursos, los migrantes pueden llamar al 800-354-0365 o ingresar al portal oficial destinado a este fin.