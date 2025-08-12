Avanza la policía de “calidad de vida” en NYC a pedido de Eric Adams: golpe a la venta callejera y a la música fuerte

La nueva división denominada “Calidad de Vida” del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), impulsado por el alcalde Eric Adams, se está expandiendo por Manhattan, El Bronx y Brooklyn. La iniciativa incluye nuevas medidas para atender quejas sobre autos abandonados, ventas ilegales y ruido excesivo. Algunas organizaciones criticaron esta medida.

Los detalles de la nueva expansión de la División de “Calidad de Vida”

De acuerdo con la Comisionada de Policía Jessica Tisch y Adams, la división se encuentra operativa en Manhattan, El Bronx y Brooklyn. En dichas zonas la división aborda estas problemáticas:

Basura desbordante.

Vehículos ilegales o abandonados.

Venta ilegal.

Quejas repetidas por el ruido.

Obstrucciones en las aceras.

Campamentos de personas sin hogar.

Cierre de tiendas de cannabis ilegales.

Motocicletas y vehículos todoterreno (ATV) que circulan imprudentemente por las calles.

Bajo estos lineamientos, los equipos respondieron a más de 34 mil quejas y redujeron los tiempos de respuesta para las llamadas relacionadas con la calidad de vida. Por tanto, prevén expandirse en Queens y Staten Island.

Las preocupaciones del sector público por la nueva división policial

De acuerdo con The New York Times, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (Nyclu, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones temen que las discriminaciones raciales y detenciones por delitos menores se incrementen con las nuevas operaciones.

El Nyclu determinó que la nueva unidad podría aumentar las detenciones por delitos menores en la ciudad Anthony Miranda

“Lo que sabemos que implicará más acoso policial y discriminación racial de las personas de bajos recursos y las personas de color”, aseveró el subdirector de políticas del Nyclu, Michael Sisitzky.

Sisitzky reconoció que la organización no recibió quejas oficiales de la iniciativa por los momentos. Sin embargo, afirmó que el objetivo del nuevo programa se asemeja a la estrategia denominada “las ventanas rotas”, que catalogaba el vandalismo como delitos graves.

“La aplicación de la ley contra la calidad de vida es un eufemismo para la política de ventanas rotas”, sostuvo el subdirector de políticas.

El Nyclu considera que el NYPD debería publicar un desglose completo de las citaciones y los arrestos MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para evitar esta problemática, Sisitzky instó a que el Departamento de Policía publique un desglose completo de las citaciones para evitar los ataques a comunidades marginadas.

“Nos preocupa cómo estos equipos pueden ser utilizados para atacar y perjudicar a comunidades ya marginadas”, dijo. “Y ahí es donde necesitamos más supervisión y más datos”, agregó.

La respuesta de la alcaldía a las críticas

La Comisionada Tisch refutó las críticas presentadas por las organizaciones. A través de la conferencia de prensa del 4 de agosto, remarcó que el programa no trataba de “tomar medidas enérgicas para prevenir el crimen”.

En ese sentido, aseguró que el programa buscaba restaurar el orden actual y brindarles solución a las personas que viven en Nueva York. “Esa es una interpretación errónea de lo que hacemos aquí”, dijo.

En qué consiste el nuevo Departamento de Calidad de Vida

A principios de abril, Tisch, anunció la formación de la nueva División del NYPD “Calidad de vida”. La misma busca mejorar la confianza entre las comunidades y el cuerpo policial.

El programa busca mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según estipuló el sitio web del gobierno de Nueva York, el programa se implementará por fases y un Área de Servicio Policial de vivienda: 13, 40, 60,75 y 101, junto con el Área de Servicio Policial 1. Se prevén nuevas expansiones.