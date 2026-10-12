Bailey Hu, funcionaria de Mamdani en Nueva York: “No queremos que por miedo las personas dejen de usar beneficios”

La analista de políticas del Departamento de Salud de la oficina de Zohran Mamdani en Nueva York, manifestó que teme que la confusión sobre una regla migratoria lleve a inmigrantes a abandonar beneficios para los cuales califican.

Bailey Hu y el temor en Nueva York por la pérdida de beneficios para migrantes

La especialista habló en un seminario virtual el pasado 5 de octubre para organizaciones que asisten a inmigrantes, según Gothamist. Su advertencia apuntó a prestaciones que permiten mantener a las personas “sanas y seguras”. Recomendó hablar con un especialista legal antes de dejar programas para los que califican.

Más de 20 categorías de migrantes quedan exentas de la regla de la "carga pública" que puede ser motivo para denegar una solicitud de green card Fotomontaje generado con IA

El problema aparece tras la ampliación de la evaluación federal de carga pública, vigente desde el 18 de septiembre. Ese examen puede influir en determinados pedidos de residencia permanente o visas y considerar ayudas cuya elegibilidad depende de los ingresos.

Los cambios migratorios y la continuidad de la cobertura

El Departamento de Salud municipal aclara que la evaluación no alcanza a todos los inmigrantes: quedan fuera, entre otros, quienes renuevan una green card, solicitan ciudadanía o acceden a determinadas protecciones humanitarias. Por eso, la recomendación oficial es revisar el caso antes de suspender prestaciones necesarias.

La preocupación de Hu coincide con otros cambios en el sistema sanitario. El 1° de octubre, la ciudad informó que el gobierno federal dejó de financiar Medicaid para ciertos refugiados, asilados sin residencia permanente y otros inmigrantes con presencia legal.

En septiembre Uscis amplió los factores para evaluar si una persona resulta inadmisible por carga pública. Medicaid y otras ayudas no monetarias se suman a los casos de green card sujetos a esta causal. Fotomontaje realizado con IA

Según el comunicado, esas personas seguirán aseguradas gracias a las protecciones de Nueva York, con financiamiento estatal, aunque sus planes pueden cambiar. La ciudad también prepara apoyo para las nuevas exigencias de Medicaid previstas para 2027.

“Nadie debería perder su seguro de salud por trámites burocráticos innecesarios”, sostuvo el comisionado Alister F. Martin. Hu también apunta a esa continuidad: evitar que el temor interrumpa la atención.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.