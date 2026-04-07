Buenas noticias de Kathy Hochul: la empresa de IA que creará casi 500 puestos de trabajo en NYC

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció en Albany la expansión de la compañía de inteligencia artificial Clay en Manhattan. Este proyecto generará casi 500 empleos de tiempo completo y contempla incentivos por hasta US$9,96 millones.

Qué es Clay, la empresa de IA que expandirá su presencia en Manhattan

Clay es una plataforma de inteligencia artificial fundada en Nueva York en 2017. La empresa desarrolla herramientas que permiten a equipos de ventas, marketing e ingresos acceder a más de 100 fuentes de datos para identificar clientes potenciales y personalizar estrategias, explica un comunicado del gobierno de Nueva York.

Clay es una plataforma de inteligencia artificial fundada en 2017 en Nueva York Clay

Actualmente, Clay presta servicios a más de 10.000 clientes, entre ellos OpenAI, Anthropic y Canva. La firma alcanzó una valoración de US$5000 millones tras una ronda de financiamiento de US$100 millones en 2025.

La empresa cuenta con 250 empleados en Nueva York y oficinas adicionales en San Francisco y Londres.

La expansión en Nueva York y la inversión prevista

El proyecto contempla el alquiler de 163.095 pies cuadrados (unos 15.150 m²) en el edificio 11 Madison Avenue, ubicado en Flatiron.

La compañía invertirá cerca de US$30 millones en la adecuación del espacio, con trabajos de construcción, renovación, equipamiento y mobiliario. Las obras están previstas para febrero de 2027.

Además, Clay comprometió una inversión de US$50 millones en actividades de investigación y desarrollo en el estado, orientadas a inteligencia artificial, integración de datos y desarrollo de herramientas comerciales.

¿Cuántos empleos creará la empresa de IA en Manhattan?

El plan incluye la creación de 498 nuevos puestos de trabajo de tiempo completo en un plazo de cinco años. Las posiciones abarcarán distintas áreas:

Ingeniería de software e inteligencia artificial

Ventas

Desarrollo de producto

Funciones corporativas

El estado ofrecerá incentivos a través del programa Excelsior Jobs, créditos fiscales de hasta US$9,96 millones, condicionados al cumplimiento de los objetivos de empleo e inversión.

El rol del estado en el crecimiento de la inteligencia artificial

La expansión cuenta con el respaldo de la agencia de desarrollo Empire State Development. Su presidenta y directora ejecutiva, Hope Knight, señaló que “la expansión de Clay es una fuerte señal de que Nueva York sigue siendo un destino donde las empresas innovadoras pueden comenzar, escalar y tener éxito”.

Actualmente emplea a 250 personas en Nueva York y tiene oficinas en San Francisco y Londres Freepick

Por su parte, Hochul sostuvo que “la carrera global por la inteligencia artificial está ocurriendo ahora mismo, y Nueva York está ganando”.

Y agregó que la decisión de Clay refuerza la elección del estado por parte de empresas del sector debido a su talento, infraestructura y entorno de innovación.

Las empresas tecnológicas que expanden operaciones en Nueva York

En el comunicado indican que la ampliación de Clay se suma a otras compañías que crecieron en la ciudad bajo la actual gestión estatal, como:

PayPal

Coinbase

Figma

Kraken

ElevenLabs

Bilt

Radical AI

Roc360

Sus herramientas integran más de 100 fuentes de datos para ventas y marketing

La estrategia del estado de Nueva York para el desarrollo de la IA

El anuncio se inscribe en la agenda de innovación impulsada por el gobierno estatal.

Entre las iniciativas se encuentra Empire AI, una asociación público-privada de US$500 millones destinada a crear un centro de computación avanzada en la Universidad de Buffalo.

También se implementaron programas para:

Capacitar estudiantes en empleos vinculados a inteligencia artificial

Financiar startups

Promover la adopción tecnológica en pequeñas empresas

Analizar el impacto de estas herramientas en el mercado laboral

Además, el estado estableció una política sobre el uso responsable de inteligencia artificial en agencias públicas y lanzó la FutureWorks Commission, orientada a evaluar el impacto de estas tecnologías en trabajadores, familias y empresas.