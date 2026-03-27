Trabajo urgente en español en aeropuertos de California a Texas: todas las vacantes

En una temporada de viajes ajetreada, con miles de pasajeros sujetos a demoras en las filas, los aeropuertos de California a Texas, en Estados Unidos, buscan contratar a trabajadores que hablan español. Las ofertas incluyen cargos que van desde atención al cliente hasta oficiales de recursos humanos, con requisitos que varían según la posición.

Las vacantes para trabajo urgente en español en aeropuertos de California a Texas

Mientras el Senado acaba de aprobar un paquete de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en el contexto del cierre parcial de gobierno, los aeropuertos de Estados Unidos buscan empleados bilingües.

Decenas de vuelos sufrieron retrasos este fin de semana en los aeropuertos de Estados Unidos, de California a Texas, por la falta de pago a los empleados de la TSA Freepik

Entre las ofertas de trabajo que figuran en el portal de empleos Indeed, destacan las siguientes opciones, con pagos que van desde los 18 a los 25 dólares la hora:

Texas:

Especialista de Marketing en el Aeropuerto Dallas-Fort Worth de Texas :

: Trabajo a tiempo completo



Es necesario hablar español u otras lenguas



El objetivo es operar en colaboración con otros departamentos para identificar oportunidades y desafíos para promover la marca DFW y mejorar su reputación entre clientes, partes interesadas y empleados

Nueva York:

Agente de Servicio al Cliente en el JFK de Nueva York :

: Trabajo a tiempo completo en Avianca Airlines



Requiere también seis meses de experiencia en empresas de servicio y atención



El objetivo es asegurar un excelente servicio al cliente, a través de la satisfacción de las necesidades y requerimientos

Illinois:

Agente principal del servicio al cliente en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago :

: Trabajo a tiempo completo



Debe ser capaz de levantar bolsos y otros artículos



El objetivo es promocionar y vender viajes aéreos, acomodar a los pasajeros y escoltarlos hasta la terminal

Florida:

Recursos humanos en el Aeropuerto Internacional Southwest Florida :

: Asegurar que las operaciones de Recursos Humanos funcionen sin problemas

Atención al cliente en el Aeropuerto Internacional de Miami :

: Asegurarse de que los clientes estén bien informados y en el lugar correcto

Supervisor del servicio a pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tampa :

: Proporcionar orientación diaria para los representantes de la sección, con el objetivo de asegurar el más alto nivel de servicio y eficiencia operativa

Supervisor de la estación de mantenimiento de aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood :

: Supervisar todos los aspectos de las operaciones de mantenimiento de aeronaves en la estación designada

California:

Agente de servicio al cliente en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles :

: Atender y orientar al pasajero en cada punto de contacto, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos, entre otras funciones

Indiana:

Asistente médico en el Aeropuerto de Indianápolis :

: Proporcionar atención de apoyo a los pacientes

La situación límite en los aeropuertos de EE.UU.

El desacuerdo presupuestario entre legisladores demócratas y republicanos llevó al país a una situación límite. Los trabajadores de la TSA están entre los 61.000 empleados federales que se encuentran sin cobrar el sueldo.

Mientras los legisladores buscan cerrar un acuerdo, aún sin éxito, algunos empleados se enfrentan a un escenario catastrófico: avisos de desalojo, embargos de vehículos, refrigeradores vacíos y cuentas bancarias en descubierto, según informó Aaron Barker, presidente local del sindicato American Federation of Government Employees en Atlanta.

Los empleados de la TSA trabajan sin sueldo en los aeropuertos de Estados Unidos mientras continúa el cierre del gobierno TSA

Debido a que forman parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los trabajadores de la TSA ya sufrieron tres interrupciones en su financiamiento que derivaron en la interrupción de sus salarios en los últimos seis meses.

El año pasado, la desavenencia entre legisladores provocó que se queden sin sueldo durante 43 días. Pese a que la mayoría recibió su dinero atrasado cuando terminó la crisis, algunos no pudieron saldar sus deudas hasta febrero.

La decisión de Trump frente a la ausencia de empleados en aeropuertos de EE.UU.

Sin recibir sueldo por la falta de acuerdo presupuestario, muchos trabajadores de la TSA decidieron faltar a sus puestos. Esto provocó que las filas para abordar aviones se extendieran en medio de la temporada de Spring Break. En principio, el presidente Donald Trump desplegó agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Trump desplegó agentes del ICE en los aeropuertos como primera medida, pero ahora adelantó que pagará a los empleados de la TSA AFP

No obstante, este viernes 27 de marzo fue más allá y adelantó que firmaría una orden de emergencia para pagar a los agentes de la TSA. Aunque no proporcionó detalles, se espera que el gobierno utilice fondos proporcionados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) el año pasado como parte de su ley de recorte fiscal y política interior, detalló The New York Times.

“Voy a firmar una orden que indique al Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que pague inmediatamente a nuestros Agentes de la TSA para hacer frente a esta situación de emergencia”, escribió en su cuenta de Truth Social.

En su mensaje, apuntó contra los demócratas, a quienes acusó de haber “creado imprudentemente una verdadera crisis nacional”. Luego, reconoció que “no es algo fácil de hacer”, pero sostuvo que avanzará con la medida de emergencia.