Buenas noticias en Nueva York: Hochul lanza un fondo de US$10 millones para bancos de alimentos

La gobernadora Kathy Hochul destinará un fondo de 10 millones de dólares para modernizar los bancos de alimentos de Nueva York. La medida busca facilitar el acceso a productos de sustento esencial para quienes requieren de asistencia.

Hochul financiará mejoras en bancos de alimentos de Nueva York

El nuevo programa llamado Acceso Local a Alimentos Esenciales de Nueva York (NY PLATES, en inglés) financiará a los bancos de comida para combatir el hambre de manera estratégica. Según un comunicado, esta medida surge como una respuesta a los recortes del gobierno federal en programas esenciales de asistencia nutricional.

Kathy Hochul destinará los fondos a mejorar la infraestructura de los bancos de alimentos en Nueva York

La iniciativa busca transformar la infraestructura del sistema de emergencia y expandir la capacidad operativa de los centros de asistencia. En esa línea, los fondos asignados permitirán que los establecimientos almacenen, transporten y distribuyan alimentos de forma segura a las familias necesitadas.

En ese sentido, Hochul aseguró: “Con NY PLATES, estamos invirtiendo directamente en la infraestructura de ayuda alimentaria: ampliando la capacidad, modernizando las operaciones y apoyando a los neoyorquinos en un momento en que el gobierno federal está dando la espalda a programas esenciales de nutrición”. Además, la mandataria estatal afirmó que esta financiación garantizará que ninguna comunidad quede desatendida en la región.

El presupuesto aprobado para el año fiscal 2026-27 contempla este fondo especial para la ejecución de proyectos de capital clave. La Autoridad de Residencias Estudiantiles del Estado de Nueva York (DASNY, por sus siglas en inglés) administrará los recursos junto con el Departamento de Salud local.

Para qué se usarán las subvenciones de Nueva York a bancos de alimentos

El programa NY PLATES ofrecerá subvenciones a los bancos de alimentos, programas de emergencia y municipios elegibles. Para calificar, las instituciones deben proveer servicios de ayuda alimentaria dentro de los diez territorios regionales dispuestos en la Gran Manzana.

Asimismo, las despensas de alimentos que cumplan con los requisitos formales recibirán el soporte financiero. Las entidades sin ánimo de lucro necesitan la precalificación aprobada en el Sistema Financiero Estatal (SFS, por sus siglas en inglés) para participar del proceso.

Para calificar, las organizaciones sin fines de lucro deben obtener previamente una precalificación estatal en Nueva York Stock en Canva

La autoridad local instó a los beneficiarios a utilizar el dinero para el diseño, construcción, renovación o reconstrucción de sus instalaciones de distribución. El financiamiento incluye la compra de equipamiento tecnológico esencial como unidades de almacenamiento en frío, congeladores industriales y vehículos de transporte.

Cómo solicitar los fondos anunciados por Hochul en Nueva York

La convocatoria oficial de solicitudes (RFA) ya se encuentra disponible para su consulta en el sitio web de la agencia DASNY. El plazo formal de inscripción abrirá el 8 de julio y se extenderá hasta el 20 de agosto.

Las autoridades del estado evaluarán cada propuesta según la necesidad, el impacto social y la viabilidad económica. El anuncio oficial con los resultados definitivos se dará a partir del 20 de octubre.

Así opera el Banco de Alimentos de la ciudad de Nueva York

Por su parte, se encuentra disponible un período de consultas para los aspirantes, que inició el 11 de junio en un formulario digital de SurveyMonkey. Las entidades administradoras publicarán un video informativo sobre las pautas de postulación en el portal de DASNY el 19 de junio.