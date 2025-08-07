Buenas noticias en Nueva York: la inversión millonaria que anunció Kathy Hochul para Albany

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lanzó la iniciativa Championing Albany’s Potential (CAP, por sus siglas en inglés) para transformar la ciudad de Albany. El proyecto cuenta con una inversión de US$400 millones y busca revitalizar la capital del estado con mejoras en corredores comerciales, el fortalecimiento de pequeñas empresas y el desarrollo de viviendas.

CAP: el plan de Nueva York para transformar Albany

La iniciativa CAP busca revitalizar el área urbana e impulsar el crecimiento económico de la capital de Nueva York. “Albany es mi segundo hogar. Amo esta ciudad y creo en su potencial. Por eso estamos invirtiendo más de US$400 millones para que esté mejor que nunca”, sostuvo Hochul en una publicación de X.

Hochul invierte US$400 millones para impulsar el crecimiento económico y mejorar la ciudad de Albany Wikipedia

Uno de los ejes principales dentro de la CAP es la Estrategia del Centro de Albany, que propone talleres públicos para recopilar información y generar un plan de inversiones. El objetivo es desarrollar proyectos tangibles que fomenten la inversión privada y mejoren la economía, la vivienda, la seguridad pública y la calidad de vida de la ciudad a largo plazo.

“Es hora de ponernos manos a la obra. La participación ciudadana es fundamental para el éxito", sostuvo la gobernadora durante la inauguración del primer taller público el miércoles pasado, de acuerdo con un comunicado oficial.

Al respecto, Hochul consideró: “Contamos con los fondos, tenemos el impulso y ahora le toca al público alzar su voz. Trabajando juntos, transformaremos Albany en una ciudad mejor y más próspera para el disfrute de residentes y visitantes”.

Además, la CAP destinará fondos a la mejora del Museo de Nueva York, a una renovación de la autopista 787, a obras en el Empire State Plaza y a iniciativas vinculadas con la seguridad pública.

El plan está a cargo de la Agencia de Desarrollo Económico de Nueva York (ESD, por sus siglas en inglés) y MIG, una firma de planificación y desarrollo económico reconocida a nivel nacional.

“A través de la participación de la comunidad y las partes interesadas, podemos crear una estrategia que nos ayude a guiar nuestros esfuerzos colectivos y fomentar nuevas alianzas e inversiones privadas que generen un desarrollo económico sostenible”, aseguró Hope Knight, directora ejecutiva y comisionada de ESD.

La iniciativa CAP cuenta con talleres públicos para que la comunidad participe del los proyectos de desarrollo y planificación de la ciudad X: @GovKathyHochul

Una inversión millonaria de Nueva York

De acuerdo al comunicado, la iniciativa CAP se promulgó como parte del Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2026. Los US$400 millones serán distribuidos de la siguiente manera:

Unos US$200 millones para inversión estratégica.

Hasta US$150 millones para transformar las experiencias culturales en el centro de Albany y sus alrededores.

Unos US$40 millones para impulsar planes de reconexión entre las comunidades separadas por la Interestatal 787.

Alrededor de US$1,5 millones para mejoras en la seguridad pública.

¿De qué se encargan los talleres públicos y cómo participar?

Desde la gestión de Hochul señalaron que los talleres públicos “son clave” para la iniciativa CAP. En ellos la comunidad participará para:

Definir y ejecutar proyectos e inversiones catalizadoras

Alinear programas y políticas públicas para desbloquear la inversión privada

Crear un plan de acción orientado a áreas y sitios clave

Los residentes neoyorquinos pueden participar recibir información sobre los talleres públicos en línea X: @GovKathyHochul

Los residentes neoyorquinos pueden encontrar más información para ser parte de los diversos eventos, reuniones, talleres y encuestas en el sitio oficial o suscribiéndose en la lista de correo.