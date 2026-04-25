Disparan dardos con GPS: cómo son las nuevas armas de alta tecnología que incorporó la policía en Nueva York

La policía en el condado de Suffolk, en Nueva York, comenzó a utilizar una tecnología conocida como StarChase. Consiste en proyectiles, similares a los dardos, lanzados desde vehículos policiales capaces de adherirse a autos en fuga y transmitir su ubicación en tiempo real mediante GPS.

Así funciona la nueva tecnología de GPS que utiliza la policía de Suffolk, en Nueva York

El sistema funciona mediante un proyectil con adhesivo que se dispara cuando un sospechoso intenta evadir a la policía. Una vez adherido, el dispositivo envía datos como ubicación, velocidad y dirección del vehículo. Así, los agentes pueden monitorear el movimiento sin necesidad de mantener una persecución directa.

La policía de Nueva York busca evitar persecuciones peligrosas mediante el uso de adhesivos con GPS Pexels - Pexels

Estos dispositivos contienen un rastreador GPS y un transmisor integrado que envía la señal a los centros de monitoreo. En ese sentido, permite ubicar el vehículo a distancia tras el impacto del dardo, según consignó New York Post.

Por qué se implementó esta tecnología en Nueva York

El uso de estas nuevas armas responde a la necesidad de reducir los riesgos asociados a las persecuciones a alta velocidad. Las autoridades locales creen que estos operativos ponen en peligro tanto a civiles como a oficiales, según el medio citado.

“Hemos visto a decenas de personas intentar evadir el arresto, creando situaciones peligrosas para ellas mismas”, dijo el sheriff del condado neoyorquino de Suffolk, Errol Toulon Jr.

Así son los dardos con GPS de Nueva York Gentileza New York Post - Pexels

En ese sentido, el sistema permite que los oficiales dejen de perseguir activamente al sospechoso una vez que el vehículo ya fue marcado. Así, pueden realizar la detención cuando el conductor para el carro y eso disminuye la probabilidad de accidentes en vías públicas.

No es el primer departamento policial que aplica una medida como esta. En 2024, policías de Illinois lanzaron uno de estos dardos a sospechosos que presuntamente robaron una licorería en Oak Park, a unos 30 minutos al oeste de Chicago, informó News Nation.

Qué esperar de los dardos con GPS en Nueva York

El programa actualmente se encuentra en fase piloto dentro de unidades específicas. Se prevé ampliarlo a otras áreas policiales del condado, siguiendo el ejemplo de otras localidades de Nueva York que adoptaron esta tecnología desde 2023.

A pesar de esto, las autoridades del condado de Suffolk informaron que este sistema ya se usó en operativos reales. Cuenta con una tasa de éxito cercana al 85% en distintos delitos, entre los que se incluyen conducción bajo los efectos del alcohol, robo de vehículos y tráfico de drogas, de acuerdo con New York Post.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con el uso de estos proyectiles. En varios estados de EE.UU. hubo cuestionamientos de organizaciones civiles que señalan posibles implicaciones legales relacionadas con la privacidad y el uso de GPS sin orden judicial, según reportes de medios como CT Insider.

Los opositores creen que estos dispositivos podrían ser ilegales por la invasión a la privacidad y por la posibilidad de que se produzca un mal uso de la tecnología.

“Otorgar a la policía la autoridad para instalar dispositivos de rastreo GPS en los vehículos de las personas sin una orden judicial genera preocupaciones sobre las libertades civiles”, dijo Chelsea-Infinity Gonzalez, directora de políticas públicas y defensa de la ACLU de Connecticut.