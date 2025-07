Kathy Hochul podría perder más de 7000 millones de dólares si no cumple con una orden de Trump sobre “homeless”

Donald Trump firmó una orden ejecutiva que incluye la agilización de financiación federal a los territorios que acaten y fomenten el cumplimiento de la norma. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, podría perder más de 7000 millones de dólares si no sigue los procedimientos dispuestos por el presidente.

La norma de Trump por la que Hochul podría perder US$7000 millones si no la cumple

El 24 de julio pasado, el mandatario republicano dio luz verde a un decreto que otorga la autoridad a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, a “revertir precedentes judiciales y poner fin a los decretos de consentimiento” con respecto al alcance de las jurisdicciones para reubicar a las personas en situación de calle (homeless). Esta disposición redirige los recursos federales para que los afectados sean trasladados a centros de rehabilitación de adicciones.

(Archivo) Las autoridades de Nueva York plantearon la situación de las personas sin hogar

La orden ejecutiva incluye en el proceso de trabajo a los departamentos de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) y de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés).

Estos organismos tienen la tarea de facilitar la financiación federal a los estados y ciudades que implementen medidas contra el consumo de drogas ilícitas, la acampada en las calles, el merodeo y la ocupación ilegal. Asimismo, la administración de Trump puede retirar esos presupuestos a los “programas fallidos” que permiten que las personas sin hogar bajo esas condiciones permanezcan en los espacios públicos.

La exvicegobernadora de Nueva York Betsy McCaughey, cofundadora de Committee to Save Our City, expresó en un artículo en New York Post que el estado corre el riesgo de perder US$7200 millones si no sigue las directivas de la administración federal. La cifra representa el presupuesto de asistencia que recibió el gobierno de la ciudad de Nueva York en 2024 para programas de vivienda y para personas sin hogar, según Furman Center.

(Archivo) La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul podría perder una financiación federal millonaria si no cumple estar norma EDUARDO MUÑOZ

Asimismo, hizo referencia a las declaraciones de Trump sobre su intención de “cuidar” a las personas en situación de calle que afrontan adicciones, pero de mantenerlas en esos espacios.

La medida que rige en Nueva York para el tratamiento de las personas sin hogar

El artículo mencionado señaló que la presencia de personas sin hogar bajo los efectos de drogas y otras sustancias se convirtió en una problemática creciente en las calles y el transporte público de Nueva York, por lo que los representantes políticos comenzaron a analizar medidas para su resolución.

En el territorio, rige la ley Kendra, que otorga la potestad a los jueces a emitir una orden de recibir tratamiento ambulatorio, psiquiátrico o incluso hospitalización asistida, a personas que presentan trastornos mentales graves o sobre quienes se determina que representan un peligro para sí mismas o para los demás, así como la incapacidad de cuidar de sí mismas sin ayuda.

(Archivo) Reportaron la situación de las personas sin hogar en las calles y metro de Nueva York

El programa de Tratamiento Ambulatorio Asistido (AOT, por sus siglas en inglés) está bajo el cargo de la Oficina de Salud Mental estatal y está destinado a las personas que viven en el territorio y enfrentan dificultades para desempeñarse de forma independiente en la comunidad, según detalla el gobierno de la ciudad.