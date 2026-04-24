Mamdani destina US$4,5 millones para dar trabajo a neoyorquinos que el mercado laboral dejó afuera

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani y el Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés), anunciaron un nuevo programa piloto que busca ayudar a los ciudadanos en el mercado laboral sustentable. Este proyecto, denominado Green Readiness Opportunities for the Workforce (Grow), contará con un presupuesto de 4,5 millones de dólares.

En qué consiste el programa Grow de Mamdani en Nueva York

Según informó la oficina del alcalde de Nueva York, la iniciativa entrenará ayudará a personas que actualmente cuentan con barreras para conseguir empleo, al incluir a ciudadanos con antecedentes penales, personas sin vivienda y con problemas de adicciones.

Zohran Mamdani ayudará a los ciudadanos marginados por el mercado laboral a conseguir empleos verdes / Instagram @nycmayor nycmayor

El proyecto piloto cuenta con la colaboración de la organización The Doe Fund, que administra el programa Ready, Willing & Able, el cual ofrece trabajo, servicios sociales y vivienda a quienes lo necesitan.

Cómo se llevará a cabo el programa de Mamdani en Nueva York y cuánto durará

Inicialmente, Grow contará con un equipo de 18 miembros que participará en esta primera fase de prueba. Los trabajadores se encargarán del mantenimiento de la infraestructura verde y cuidarán más de 1000 jardines de lluvia ubicados en East New York, Brooklyn, South Ozone Park y Queens. En primera instancia, la duración del programa será de tres años.

El proyecto busca generar empleos estables vinculados a la gestión del agua. En ese contexto, la infraestructura verde es importante porque los jardines de lluvia, instalados en las calles, están diseñados para captar el agua de las tormentas y reducir el impacto de las inundaciones.

Los jardines de agua de Nueva York cumplirán con un rol clave en el nuevo programa de Zohran Mamdani / oficina del alcalde de Nueva York

Además, los participantes de Grow recibirán capacitación para mejorar su desarrollo profesional y prepararse para afrontar carreras a largo plazo en los sectores verde e hídrico de la ciudad.

Las declaraciones del alcalde Mamdani sobre el proyecto Grow

Mamdani se mostró entusiasmado por este lanzamiento. “Cada neoyorquino tendrá un papel fundamental que desempeñar en la construcción de una ciudad más verde y resiliente”, declaró y reforzó: “El programa le abrirá las puertas a aquellos vecinos que con demasiada frecuencia quedan excluidos de las oportunidades laborales”.

Por su parte, Julia Kerson, la vicealcaldesa de Operaciones, agregó: “Ante el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos que conlleva, la sostenibilidad y la resiliencia deben estar integradas en la infraestructura que desarrollamos y en los empleos que impulsamos”,.

En un principio, el programa Grow tendrá una duración de tres años en Nueva York / Instagram @zohrankmamdani Instagram @zohrankmamdani

“Esta alianza (entre el gobierno de la ciudad, el DEP y la organización The Doe Fund) representa un futuro inclusivo y preparado para el cambio climático que Nueva York tanto necesita. Tengo un gran interés en ver cómo las trayectorias profesionales verdes de estas 18 personas se desarrollan a través de nuestro programa y más allá”, concluyó la funcionaria.