Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul anunció la construcción de 95 departamentos asequibles con un centro de salud

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el inicio de la construcción de un nuevo complejo de 95 viviendas asequibles en Brooklyn. El proyecto incluirá un centro de salud comunitario y promete ampliar el acceso a servicios básicos en una de las zonas con mayores necesidades del distrito.

Comenzó la construcción de un edificio de 11 pisos en Brooklyn

En el barrio de Brownsville, en Brooklyn, comenzó la construcción del proyecto Lebechi East, un edificio de 11 pisos y 95 departamentos asequibles que, además, contarán con un centro de servicio de salud comunitaria.

El plan de Leila Bozorg en Nueva York para mejorar el acceso a viviendas asequibles

En su página oficial, el estado de Nueva York compartió que la construcción, ubicada en el 1546 de East New York Avenue, reemplazará una comisaría de policía desocupada y contará con estudios, así como con departamentos de una y dos habitaciones.

¿Quiénes vivirán en los nuevos hogares asequibles?

Las viviendas serán destinadas a familias cuyos sueldos no superen el 60% del ingreso medio del área y serán distribuidas según los siguientes criterios:

57 serán departamentos con servicios de apoyo para personas que cumplan los requisitos de elegibilidad, por ejemplo, personas sin vivienda.

11 departamentos serán adaptados para residentes con discapacidades de movilidad.

Cinco departamentos serán para residentes con discapacidades sensoriales.

Todas las viviendas estarán equipadas con sistemas eléctricos, calentadores de agua con bomba de calor y electrodomésticos con certificación Energy Star. El edificio contempla otras amenidades como una sala comunitaria, terraza en la azotea, un espacio destinado al ejercicio físico y un área de juegos.

El edificio está siendo construido en el 1546 de East New York Avenue Google Maps

Brooklyn contará con un nuevo centro de atención comunitaria de salud

Una de las características del proyecto de construcción Lebechi East es que incluirá un centro de salud comunitario, disponible tanto para los residentes como para el público en general.

Según el comunicado, estará ubicado en la planta baja y lo operará la Red de Servicios Familiares de Nueva York, (Fsnny, por sus siglas en inglés). Una vez que esté activo, brindará servicios de salud primaria, preventiva y de bienestar. A su vez, habrá apoyos como asesoramiento, proyectos educativos, capacitación para la inserción laboral, servicios jurídicos y programas de carácter individual y familiar.

El plan de vivienda de Hochul en Nueva York

El proyecto Lebechi East, en Brooklyn, forma parte del Plan de vivienda que la gobernadora Hochul ha impulsado a lo largo de su mandato. Según datos oficiales, se destinaron 25.000 millones de dólares al programa con el objetivo de crear o preservar 100 mil viviendas asequibles en todo el estado.

La gobernadora Hochul está impulsando el acceso a vivienda en Nueva York Mike Groll

En el caso específico de Lebechi East, se otorgó financiamiento estatal que incluyó Créditos Fiscales Federales para Viviendas de Bajos Ingresos, a través de la agencia de Viviendas y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York.

El proyecto también se beneficia de fondos provenientes de la Iniciativa de energía limpia y del Programa de préstamos para viviendas de apoyo, según indicaron las autoridades.